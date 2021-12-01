Стоит отметить, что трек "Счастливые люди" – это первый совместный трек певицы Оли Поляковой и лидера группы DZIDZIO Михаила Фомы, сообщает пресс-служба. Поклонники смогли его услышать впервые на большом сольном концерте Поляковой "Королева ночи". Автором слов и музыки стал Михаил Хома.

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"Еще в начале съемок ко мне подошел режиссер фильма и сказал, что нужен саундтрек. Я попросил описать фильм одним предложением. Когда услышал о чем он, то мне все сошлось. Люди часто забывают, что они счастливы. А в нашей песне, как и в счастье, все самое главное – в простоте", – поделился лидер группы DZIDZIO Михаил Хома.

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По словам исполнителя, работать с Поляковой ему было легко и вдохновенно. Во время записи песни они смотрели друг другу в глаза, поэтому трек получился таким искренним и непосредственным: "Надеюсь, она будет напоминать всем, что они – счастливые люди на земле", – добавил певец.

Что касается Поляковой, то та пошутила, что Дзидзьо "мучил" ее в студии более 7 часов.

Я говорю "довольно, я нормально, красиво спела, а он "давай еще вот эту и эту фразочку еще". А я что? Я слушалась, как девочка-пионерка, все выполняла так, как он просил. Так и надо, должна же быть синергия,

– сказала Оля Полякова.

Оля Полякова и DZIDZIO – Счастливые люди: смотреть видео онлайн

О чем будет фильм "Звезды по обмену"

Певцы сыграли в фильме главных героев, а их имена являются очень похожими на реальные Поля Малякова и Фома Михайловский. В центре сюжета предстанет история, где звезды случайно "поменялись телами". Создатели фильма говорят, что такую идею фильма раскроют для зрителей по-новому, добавив к истории щепотку настоящей рождественской сказки.



Оля Полякова и Дзидзьо в фильме "Звезды по обмену" / Фото из инстаграма ленты

Также в ленте можно будет увидеть таких звезд, как Наталью Сумскую, Юрия Горбунова, Jerry Heil и Дядю Жору.

Семейная новогодняя комедия "Звезды по обмену" состоится 1 января 2022 года. Фильм режиссера Алексея Даруги снят в сотрудничестве KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) и Secret Service Entertainment Аgency при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.