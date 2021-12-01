Варто зазначити, що трек "Щасливі люди" – це перший спільний трек співачки Олі Полякової та лідера гурту DZIDZIO Михайла Хоми, повідомляє пресслужба. Прихильники змогли його почути вперше на великому сольному концерті Полякової "Королева Ночі". Автором слів та музики став Михайло Хома.

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"Ще на початку зйомок до мене підійшов режисер фільму і сказав, що потрібен саундтрек. Я попросив описати фільм одним реченням. Коли почув про що воно, то мені все зійшлося. Люди часто забувають, що вони щасливі. А в нашій пісні, як і в щасті, все найголовніше – у простоті", – поділився лідер гурту DZIDZIO, Михайло Хома.

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За словами виконавця, працювати з Поляковою йому було легко і натхненно. Під час запису пісні вони дивились один одному в очі, тому трек вийшов таким щирим і безпосереднім: "Сподіваюся, вона буде нагадувати всім, що вони – щасливі люди на землі", – додав співак.

Щодо Полякової, то та пожартувала, що Дзідзьо "мучив" її у студії понад 7 годин.

Я кажу "досить, я нормально, гарно заспівала", а він "давай ще ось цю і цю фразочку ще". А я що? Я слухалася, як дівчинка-піонерка, усе виконувала так, як він просив. Так і треба, повинна ж бути синергія,

– сказала Оля Полякова.

Оля Полякова та DZIDZIO – Щасливі люди: дивитись відео онлайн

Про що буде фільм "Зірки за обміном"

Співаки зіграли у фільмі головних героїв, а їхні імена є дуже схожими на реальні: Поля Малякова та Фома Михайловський. В центрі сюжету постане історія, де зірки випадково "помінялись тілами". Творці фільму кажуть, що таку ідею фільму розкриють для глядачів по-новому, додавши до історії дрібку справжньої різдвяної казки.



Оля Полякова та Дзідзьо у фільмі "Зірки за обміном" / Фото з інстаграму стрічки

Також у стрічці можна буде побачити таких зірок, як Наталю Сумську, Юрія Горбунова, Jerry Heil та Дядю Жору.

Сімейна новорічна комедія "Зірки за обміном" відбудеться 1 січня 2022 року. Фільм режисера Олексія Даруги знято у співпраці KINOROB (входить до складу FILM.UA Group) та Secret Service Entertainment Аgency за підтримки Державного агентства України з питань кіно.