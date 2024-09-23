Российская пропаганда использует культурные продукты для воздействия на международное сообщество и оправдания своих действий. В частности, как это произошло с пропагандистским фильмом "Русские на войне", который показали на Венецианском кинофестивале. Об этом Сеитаблаев заявил Укринформу.

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Ахтем Сеитаблаев об участии российских лент на престижных фестивалях

Ахтем Сеитаблаев решительно осуждает решение международных кинофестивалей допускать к участию фильмы из России, которая является страной-агрессором и нарушает все возможные международные и человеческие нормы. По его словам, это абсолютно недопустимо предоставлять платформу государству, которое ведет войну, чтобы оно могло представлять свой так называемый "художественный задел".

Тезис Путина о том, что там, где русский язык, там русский мир, сам о себе говорит. Мы все прекрасно знаем, к сожалению, что такое "русский мир". Это разруха, геноцид, это абсолютное пренебрежение всем, что создает человека,

– отметил Сеитаблаев.

Актер также отметил, что организаторы различных культурных и художественных мероприятий часто ошибочно думают, будто культура может существовать отдельно от политики. По его словам, такое представление является опасным и ошибочным, особенно в условиях войны, когда культурные продукты могут стать мощным инструментом манипуляции и пропаганды.

Он отмечает, что культура всегда была и остается неотъемлемой частью общественной жизни, которая отражает и формирует взгляды и убеждения людей. В частности, во время войны, она становится полем идеологической борьбы.

Их присутствие на любом кинофестивале и возможность показывать там фильмы – это слабость, в частности наших международных партнеров, которые допускают это и почему-то считают, что культура вне политики. Это ошибочное мнение. Культура и есть политика,

– подытожил Сеитаблаев.

Ахтем подчеркивает, что в ситуации, когда одна страна ведет войну и нарушает международные нормы, допускать ее культурные продукты к международным мероприятиям означает игнорировать контекст и политические реалии, которые они несут в себе.