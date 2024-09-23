Російська пропаганда використовує культурні продукти для впливу на міжнародну спільноту та виправдання своїх дій. Зокрема, як це сталось із пропагандистським фільмом "Росіяни на війні", який показали на Венеційському кінофестивалі. Про це Сеітаблаєв заявив Укрінформу.

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Ахтем Сеітаблаєв про участь російських стрічок на престижних фестивалях

Ахтем Сеітаблаєв рішуче засуджує рішення міжнародних кінофестивалів допускати до участі фільми з Росії, яка є країною-агресором та порушує всі можливі міжнародні й людські норми. За його словами, це абсолютно неприпустимо надавати платформу державі, яка веде війну, щоб вона могла представляти свій так званий "художній доробок".

Теза Путіна про те, що там, де російська мова, там русскій мір, сама про себе говорить. Ми всі чудово знаємо, на жаль, що таке "русскій мір". Це розруха, геноцид, це абсолютне нехтування всім, що створює людину,

– зазначив Сеітаблаєв.

Актор також зазначив, що організатори різноманітних культурних і мистецьких заходів часто помилково думають, ніби культура може існувати окремо від політики. За його словами, таке уявлення є небезпечним і хибним, особливо в умовах війни, коли культурні продукти можуть стати потужним інструментом маніпуляції та пропаганди.

Він наголошує, що культура завжди була і залишається невіддільною частиною суспільного життя, яка відображає та формує погляди й переконання людей. Зокрема, під час війни, вона стає полем ідеологічної боротьби.

Їхня присутність на будь-якому кінофестивалі й можливість показувати там фільми – це слабкість, зокрема наших міжнародних партнерів, які допускають це і чомусь вважають, що культура поза політикою. Це хибна думка. Культура і є політика,

– підсумував Сеітаблаєв.

Ахтем підкреслює, що в ситуації, коли одна країна веде війну і порушує міжнародні норми, допускати її культурні продукти до міжнародних заходів означає ігнорувати контекст і політичні реалії, які вони несуть у собі.