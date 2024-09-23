Сеитаблаев об участии российских лент на престижных фестивалях: "Абсолютное пренебрежение всем"

Ахтем Сеитаблаев высказал свое мнение относительно решения международных кинофестивалей транслировать российские фильмы в условиях агрессии России против Украины. Он считает, что на международной арене до сих пор существует мнение, что культура должна быть вне политики.

Российская пропаганда использует культурные продукты для воздействия на международное сообщество и оправдания своих действий. В частности, как это произошло с пропагандистским фильмом "Русские на войне", который показали на Венецианском кинофестивале. Об этом Сеитаблаев заявил Укринформу.

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Ахтем Сеитаблаев об участии российских лент на престижных фестивалях

Ахтем Сеитаблаев решительно осуждает решение международных кинофестивалей допускать к участию фильмы из России, которая является страной-агрессором и нарушает все возможные международные и человеческие нормы. По его словам, это абсолютно недопустимо предоставлять платформу государству, которое ведет войну, чтобы оно могло представлять свой так называемый "художественный задел".

Тезис Путина о том, что там, где русский язык, там русский мир, сам о себе говорит. Мы все прекрасно знаем, к сожалению, что такое "русский мир". Это разруха, геноцид, это абсолютное пренебрежение всем, что создает человека,

– отметил Сеитаблаев.

Актер также отметил, что организаторы различных культурных и художественных мероприятий часто ошибочно думают, будто культура может существовать отдельно от политики. По его словам, такое представление является опасным и ошибочным, особенно в условиях войны, когда культурные продукты могут стать мощным инструментом манипуляции и пропаганды.

Он отмечает, что культура всегда была и остается неотъемлемой частью общественной жизни, которая отражает и формирует взгляды и убеждения людей. В частности, во время войны, она становится полем идеологической борьбы.

Их присутствие на любом кинофестивале и возможность показывать там фильмы – это слабость, в частности наших международных партнеров, которые допускают это и почему-то считают, что культура вне политики. Это ошибочное мнение. Культура и есть политика,

– подытожил Сеитаблаев.

Ахтем подчеркивает, что в ситуации, когда одна страна ведет войну и нарушает международные нормы, допускать ее культурные продукты к международным мероприятиям означает игнорировать контекст и политические реалии, которые они несут в себе.