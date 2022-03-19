Заметьте, криминальную драму "Носорог" можно увидеть в кинотеатрах Дрогобыча, Луцка, Львова, Самбора, Трускавца и Хмельницкого. Фильм о подростках "Стоп-Земля" показывают в кино в Хмельницком.

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Кинотеатры возобновили свою деятельность, а средства от продажи билетов – идут в ВСУ

Как известно, 10 гривен из каждого билета поступят благотворительному фонду "Вернись живым" для помощи украинским ветеранам и военным, которые воюют против российского оккупанта.

Сегодня режиссеры фильмов защищают нашу землю и помогают переселенцам. В частности, Олег Сенцов держит оборону Киева , а Екатерина Горностай волонтерит.

"Носорог": сюжет и трейлер

Криминальная драма Олега Сенцова рассказывает о бурных 1990-х. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

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"Стоп-Земля": сюжет и трейлер

Это автобиографическая драма о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе. Девушка чувствует себя несколько отстранена от сверстников, но не одинока благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Каждый из них по своему переживает школьную обыденность. Скоро экзамены, но главная героиня влюбляется в одноклассника Сашу. Она понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства.