В мире не прекращают обсуждать новые эпизоды сериала "Секс и город". И хотя ролики еще не начинали снимать, в прессе активно дают ответы на вопрос: "Почему в перезагрузке ленты не будет Ким Кэтролл?" Представители HBO Max прокомментировали все слухи.

Как рассказал главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс, отсутствие Ким Кэтролл в сериале "Секс и город" будет выглядеть органично. Он намекнул, что дружба киногероини Саманты с подругами просто завершилась, как это случается и в реальной жизни. Поэтому зрители не будут испытывать недостатка 4 персонажа.

Испытайте интуицию Как хорошо вы помните сериал "Секс и город"

Как и в реальности, люди приходят в нашу жизнь и люди из нее уходят. Дружба угасает, и начинаются новые отношения,

– рассказал Кейси Блойс.

Также представитель HBO Max поделился, вокруг чего будет развиваться сюжет перезапуска "Секс и город". Он заверил, что это будет совсем другая история Кэрри Брэдшоу, Миранды Гоббс и Шарлотты Йорк. Главным героиням исполнилось 50, а поэтому их будни несколько изменятся. Но как прогрессивным американкам успевать за новыми тенденциями в работе или моде – кажется, за этим будет интересно наблюдать.

"Героини попытаются рассказать честную историю о том, как в Нью-Йорке живут женщины за 50. По этой причине отсутствие Саманты в сериале будет достаточно органичной, ведь в 50 у вас уже может не быть друзей, с которыми вы были близки в 30", – добавил Кейси Блойс.

Перезапуск сериала "Секс и город": что известно