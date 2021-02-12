Отсутствие Саманты будет органичным – в HBO Max прокомментировали новые серии "Секс и город"
В мире не прекращают обсуждать новые эпизоды сериала "Секс и город". И хотя ролики еще не начинали снимать, в прессе активно дают ответы на вопрос: "Почему в перезагрузке ленты не будет Ким Кэтролл?" Представители HBO Max прокомментировали все слухи.
Источник:TV Line
Как рассказал главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс, отсутствие Ким Кэтролл в сериале "Секс и город" будет выглядеть органично. Он намекнул, что дружба киногероини Саманты с подругами просто завершилась, как это случается и в реальной жизни. Поэтому зрители не будут испытывать недостатка 4 персонажа.
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Как и в реальности, люди приходят в нашу жизнь и люди из нее уходят. Дружба угасает, и начинаются новые отношения,
– рассказал Кейси Блойс.
Также представитель HBO Max поделился, вокруг чего будет развиваться сюжет перезапуска "Секс и город". Он заверил, что это будет совсем другая история Кэрри Брэдшоу, Миранды Гоббс и Шарлотты Йорк. Главным героиням исполнилось 50, а поэтому их будни несколько изменятся. Но как прогрессивным американкам успевать за новыми тенденциями в работе или моде – кажется, за этим будет интересно наблюдать.
"Героини попытаются рассказать честную историю о том, как в Нью-Йорке живут женщины за 50. По этой причине отсутствие Саманты в сериале будет достаточно органичной, ведь в 50 у вас уже может не быть друзей, с которыми вы были близки в 30", – добавил Кейси Блойс.
Перезапуск сериала "Секс и город": что известно
- Впервые о съемках новых серий "Секс и город" заговорили 24 декабря 2020 года. И только 11 января представители HBO Max официально подтвердили эти слухи.
- К своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон. Новые серии выйдут на стриминговий платформе под названием And Just Like That.
- В то же время Ким Кэтролл отказалась от контракта. Это было прогнозируемо, ведь у актрисы был громкий конфликт с коллегой по "Секс и город" Сарой Джессикой Паркер. По неофициальным данным, распри актрис начались, когда Ким Кэтролл узнала, что ее гонорар за работу меньше.
- Всех деталей сюжета And Just Like That не рассекречивают. Известно только, что в сюжете появятся 2 новые героини, которые точно понравятся зрителям.
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