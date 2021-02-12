Відсутність Саманти буде досить органічною, – в HBO Max прокоментували нові серії "Секс і місто"
У світі не припиняють обговорювати нові епізоди серіалу "Секс і місто". І хоч ролики ще не починали знімати, у пресі активно дають відповіді на питання: "Чому в перезавантаженні стрічки не буде Кім Кетролл?" Представники HBO Max прокоментували всі чутки.
Джерело:TV Line
Як розповів головний контент-директор HBO Max Кейсі Блойс, відсутність Кім Кетролл у серіалі "Секс і місто" буде виглядати органічно. Він натякнув, що дружба кіногероїні Саманти з подругами просто завершилась, як це трапляється і в реальному житті. Тому глядачі не будуть відчувати браку 4 персонажі.
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Як і в реальності, люди приходять в наше життя і люди з нього йдуть. Дружба згасає, і починаються нові стосунки,
– розповів Кейсі Блойс.
Також представник HBO Max поділився, довкола чого розвиватиметься сюжет перезапуску "Секс і місто". Він запевнив, що це буде зовсім інша історія Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс і Шарлотти Йорк. Головним героїням виповнилось 50, а тому їхні будні дещо зміняться. Та як прогресивним американкам встигати за новими тенденціями в роботі чи моді – здається, за цим буде цікаво спостерігати.
"Героїні спробують розповісти чесну історію про те, як в Нью-Йорку живуть жінки за 50. З цієї причини відсутність Саманти в серіалі буде досить органічною, адже в 50 у вас уже може не бути друзів, з якими ви були близькі в 30", – додав Кейсі Блойс.
Перезапуск серіалу "Секс і місто": що відомо
- Вперше про зйомки нових серій "Секс і місто" заговорили 24 грудня 2020 року. І тільки 11 січня представники HBO Max офіційно підтвердили ці чутки.
- До своїх ролей повернуться актриси Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон. Нові серії вийдуть на стрімінговій платформі з назвою And Just Like That.
- Водночас Кім Кетролл відмовилась від контракту. Це було прогнозовано, адже актриса мала гучний конфлікт з колегою по "Секс і місто" Сарою Джессікою Паркер. За неофіційними даними, чвари актрис розпочались, коли Кім Кетролл дізналась, що в неї менший гонорар за роботу.
- Всіх деталей сюжету And Just Like That не розсекречують. Відомо тільки, що у сюжеті з'являться 2 нові героїні, які точно сподобаються глядачам.
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