У світі не припиняють обговорювати нові епізоди серіалу "Секс і місто". І хоч ролики ще не починали знімати, у пресі активно дають відповіді на питання: "Чому в перезавантаженні стрічки не буде Кім Кетролл?" Представники HBO Max прокоментували всі чутки.

Як розповів головний контент-директор HBO Max Кейсі Блойс, відсутність Кім Кетролл у серіалі "Секс і місто" буде виглядати органічно. Він натякнув, що дружба кіногероїні Саманти з подругами просто завершилась, як це трапляється і в реальному житті. Тому глядачі не будуть відчувати браку 4 персонажі.

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Як і в реальності, люди приходять в наше життя і люди з нього йдуть. Дружба згасає, і починаються нові стосунки,

– розповів Кейсі Блойс.

Також представник HBO Max поділився, довкола чого розвиватиметься сюжет перезапуску "Секс і місто". Він запевнив, що це буде зовсім інша історія Керрі Бредшоу, Міранди Гоббс і Шарлотти Йорк. Головним героїням виповнилось 50, а тому їхні будні дещо зміняться. Та як прогресивним американкам встигати за новими тенденціями в роботі чи моді – здається, за цим буде цікаво спостерігати.

"Героїні спробують розповісти чесну історію про те, як в Нью-Йорку живуть жінки за 50. З цієї причини відсутність Саманти в серіалі буде досить органічною, адже в 50 у вас уже може не бути друзів, з якими ви були близькі в 30", – додав Кейсі Блойс.

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