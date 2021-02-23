Часто киноманы выбирают ленты под свое настроение. И, казалось бы, фильмография одного актера не сможет удивить и подойти каждому. Однако уверены, что после того, как вы просмотрите хотя бы несколько проектов Эмили Блант, измените свое мнение.

Увлекательные и непредсказуемые триллеры, комедии, исторические байопики, зрелищные боевики – здесь каждый киноман сможет найти идеальную ленту для вечера. В 38 день рождения Эмили Блант, который она отмечает 23 февраля, мы подобрали одни из лучших работ в активе актрисы.

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"Тихое место"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,5

Если вы – любитель хорроров, тогда "Тихое место" станет прекрасным выбором для вечернего просмотра. Актеры снимали ленты, часто не используя ни одного слова, однако это только добавило жути кадрам.

По сюжету, на окраине маленького городка в Техасе живут супруги с 2 детьми. И, кажется, в этом нет ничего особенного, но поведение фермеров указывает на то, что что-то непонятное происходит в их доме. Оказалось, что в стенах поместья живут монстры, которые ненавидят шум. И достаточно лишь нарушить тишину, как они бесятся и жаждут крови.

"Тихое место": смотрите трейлер

"Мэри Поппинс возвращается"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,7

Планируете провести время с детьми? Тогда выберите замечательную ленту "Мэри Поппинс возвращается", которая соединила трогательную историю, музыку и захватывающие кадры, что поразят и малышей, и взрослых.

Прошло 20 лет, как Мэри Поппинс наведывалась к одной американской семьи. Теперь няня возвращается к уже взрослым Джейн и Майклу Бэнкс, которые переживают не самый лучший этап в отношениях. Чему же она может научить уже сложившихся людей? Многому, ведь все мы часто забываем, что для радости и счастья много не нужно.

"Мэри Поппинс возвращается": смотрите трейлер

"Девушка в поезде"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 6,5

Ежедневно Рэйчел Уотсон едет поездом в Нью-Йорк и проезжает свой бывший дом, где до сих пор живет ее муж. Теперь у него есть новая семья и маленький ребенок. Однако внимание Рэйчел привлекает совсем другая пара, которая кажется безупречной. В один день главная героиня видит женщину с другим мужчиной, что разочаровывает ее. Напившись в баре, Рейчел просыпается с синяками и не помнит, что произошло вчера вечером. А потом с ужасом слышит новости, что красавица-незнакомка бесследно исчезла.

На протяжении всего фильма зрителей не покидать мнение, что что-то в этой истории не так. Авторы ленты "Девушка в поезде" постепенно открывать завесу таинственности, держа интригу до последнего. Поэтому предсказать события для тех, кто не читал одноименную книгу, будет крайне сложно.

"Девушка в поезде": смотрите трейлер

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"Убийца"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,7

В Мексике сикарио – это наемный убийца. В то время, когда США ведет жесткую борьбу с наркоторговлей, группа агентов отправляется на границу, чтобы раскрыть жуткое дело. Чтобы наказать виновных в смерти людей, главная героиня вступает в миссию, не зная, какие опасности ждут ее.

Фильм "Убийца" является классическим образцом голливудского экшна. Здесь есть и перестрелки, и коррумпированные полицейские, и женщина, которая борется с влиятельным картелем. Поэтому скучать зрителям не придется.

"Убийца": смотрите трейлер

"Петля времени"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,4

А вот фильм "Петля времени" поможет увидеть недалекое будущее, когда правительство введет программу, которая полностью исключит убийства. Поэтому крупные корпорации придумывают способ, как избавляться людей, стоящих на их пути. Благодаря петле времени они будут отправлять своих жертв в прошлое, где их уже ждут киллеры. Все идет по плану, пока наемник Джо случайно не узнает в следующей своей жертве. Он пытается спасти и себя настоящего, и себя в будущем.

Эмили Блант сыграла роль фермерши Сары, которая одна воспитывает сына. И именно ее персонаж станет ключевым в фильме "Петля времени".

"Петля времени": смотрите трейлер

"Меняющие реальность"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,0

Ни одно событие в нашей жизни неслучайно. И если вы в это не очень верите, посмотрите фильм "Меняющие реальность".

По сюжету, успешный политик Дэвид Норрис встречает привлекательную балерину Эли. Но вот только продолжить знакомство он не может из-за странных обстоятельств. Впоследствии оказывается, что реальностью управляют странные мужчины в шляпах, которые следят, чтобы все шло по плану. Но что если два человека решатся нарушить идиллию?

"Меняющие реальность": смотрите трейлер

"Дьявол носит "Прада"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 6,9

И в завершение предлагаем ленту, которая точно развеселит и заставит задуматься. Речь идет о "Дьявол носит "Прада".

Миранда Пристли – одна из самых известных женщин в фэшн-индустрии. Она является редактором глянца и желанной гостьей на всех светских мероприятиях. И без помощниц этой бизнес-леди не обойтись. Одной из них – провинциалка Андреа, которая и не думала, что работа ее мечты настолько кардинально изменит всю жизнь. В то же время девушка, которая достигнет желаемого, задумается, какой ценой ей дается все.

"Дьявол носит "Прада": смотрите трейлер