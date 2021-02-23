Часто кіномани обирають стрічки під свій настрій. І, здавалось би, фільмографія одного актора не зможе здивувати та підійти кожному. Однак впевнені, що після того, як ви переглянете хоча б кілька проєктів Емілі Блант, зміните свою думку.

Захопливі і непередбачувані трилери, комедії, історичні байопіки, видовищні бойовики – тут кожен кіноман зможе знайти ідеальну стрічку для вечора. У 38-ий день народження Емілі Блант, який вона відзначає 23 лютого, ми підібрали одні з найкращих робіт в доробку актриси.

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"Тихе місце"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,5

Якщо ви – любитель хорорів, тоді "Тихе місце" стане чудовим вибором для вечірнього перегляду. Актори знімали стрічки, часто не використовуючи жодного слова, однак це тільки додало моторошності кадрам.

За сюжетом, на окраїні маленького містечка в Техасі живе подружжя з 2 дітьми. І, здається, в цьому немає нічого особливого, але поведінка фермерів вказує на те, що щось незрозуміле відбувається у їхньому домі. Виявилось, що у стінах маєтку живуть монстри, які ненавидять шум. І достатньо лиш порушити тишу, як вони скаженіють та жадають крові.

"Тихе місце": дивіться трейлер

"Мері Поппінс повертається"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,7

Плануєте провести час з дітьми? Тоді оберіть чудову стрічку "Мері Поппінс повертається", яка поєднала зворушливу історію, музику та захопливі кадри, що вразять і малечу, і дорослих.

Минуло 20 років, відколи Мері Поппінс навідувалась до однієї американської сім'ї. Тепер няня повертається до вже дорослих Джейн і Майкла Бенксів, які переживають не найкращий етап у стосунках. Чому ж вона може навчити уже сформованих людей? Багато чому, адже всі ми часто забуваємо, що для радості і щастя багато не потрібно.

"Мері Поппінс повертається": дивіться трейлер

"Дівчина у потягу"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 6,5

Щодня Рейчел Вотсон їде потягом до Нью-Йорка та проїжджає свій колишній будинок, де досі живе її ексчоловік. Тепер у нього є нова сім'я і маленька дитина. Однак увагу Рейчел привертає зовсім інша пара, яка здається бездоганною. В один день головна героїня бачить жінку з іншим чоловіком, що розчаровує її. Напившись у барі, Рейчел прокидається з синцями та не пам'ятає, що сталось минулого вечора. А потім з жахом чує новини, що та красуня-незнайомка безслідно зникла.

Упродовж усього фільму глядачів не покидатиме думка, що щось в цій історії не так. Автори стрічки "Дівчина у потягу" поступово відкриватимуть завісу таємничості, тримаючи інтригу до останнього. Тож передбачити події для тих, хто не читав однойменну книгу, буде вкрай складно.

"Дівчина у потягу": дивіться трейлер

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"Сікаріо"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,7

У Мексиці сікаріо – це найманий вбивця. У час, коли США веде жорстку боротьбу з наркоторгівлею, група агентів вирушає на кордон, щоб розкрити моторошну справу. Щоб покарати винних у смерті невинних людей, головна героїня долучається до місії, не знаючи, які небезпеки чекають на неї.

Фільм "Сікаріо" є класичним зразком голлівудського екшну. Тут є і перестрілки, і корумповані поліцейські, і жінка, яка постає проти впливового картелю. Тому сумувати глядачам не доведеться.

"Сікаріо": дивіться трейлер

"Петля часу"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,4

А от фільм "Петля часу" допоможе побачити недалеке майбутнє, коли уряд введе програму, яка повністю унеможливить вбивства. Тому великі корпорації вигадують спосіб, як позбуватись людей, що стоять на їхньому шляху. Завдяки петлі часу вони відправлятимуть своїх жертв у минуле, де на них вже чекатимуть кілери. Все йде за планом, поки найманець Джо випадково не впізнає у наступній своїй жертві себе. Він намагається врятувати і себе теперішнього, і себе в майбутньому.

Емілі Блант зіграла роль фермерки Сари, яка виховує сина. І саме її персонаж стане ключовим у фільмі "Петля часу".

"Петля часу": дивіться трейлер

"Змінюючи реальність"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,0

Жодна подія у нашому житті не є випадковою. І якщо ви в це не дуже вірите, перегляньте фільм "Змінюючи реальність".

За сюжетом, успішний політик Девід Норріс зустрічає привабливу балерину Елі. Та от тільки продовжити знайомство він не може через дивні обставини. Згодом виявляється, що реальністю керують дивні чоловіки в капелюхах, як стежать, щоб все йшло за планом. Та що якщо двоє людей наважаться порушити ідилію?

"Змінюючи реальність": дивіться трейлер

"Диявол носить "Прада"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 6,9

І на завершення пропонуємо стрічку, яка точно розвеселить та змусить задуматись. Мова йде про "Диявол носить "Прада".

Міранда Прістлі – одна з найвідоміших жінок у фешн-індустрії. Вона є редактором глянцю та бажаною гостею на всіх світських заходах. І без помічниць цій бізнес-леді не обійтись. Однією з них є провінціалка Андреа, яка й не думала, що робота її мрії настільки кардинально змінить все життя. Водночас дівчина, яка досягне бажаного, задумається, якою ціною їй дається все.

"Диявол носить "Прада": дивіться трейлер