В День смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля, предлагаем провести вечер с юмором. А помогут в этом пародии на знаменитые фильмы, которые точно создадут атмосферный вечер с весельем.

Все киноманы любят смотреть захватывающие боевики или шпионские триллеры. Однако не менее восторг вызывают пародии на эти же ленты, которые веселят с первых минут своей абсурдностью и комичностью. 24 канал подобрал 7 пародийных комедий, которые хорошо известны зрителям.

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"Горячие головы"

Год выхода – 1991

Рейтинг IMDb – 6,7

В 1986 году на большие экраны вышел увлекательный боевик "Лучший стрелок" с Томом Крузом в главной роли. Эта лента стремительно покорила зрителей мужеством главного героя. Но пока все десятками раз просматривали фильм, в Голливуде решили создать курьезную пародию.

Вместо Тома Круза главной звездой стал комедийный актер Чарли Шин, который в то время очень напоминал "короля боевиков". В "Горячих головах" он практически в каждом кадре насмехался над шаблонностю экшенов.

"Горячие головы": смотрите трейлер

"Голый пистолет"

Год выхода – 1988

Рейтинг IMDb – 6,7

В американских фильмах полицейские часто показаны, как бесстрашные защитники с интеллектом Шерлока Холмса. Поэтому авторы серии фильмов "Голый пистолет" решили высмеять это. В непревзойденных пародиях показали наиболее непрофессионального полицейского в мире – лейтенанта Фрэнка Дребина, который сам распутывает сложные дела и чудом остается живым на каждом задании.

"Голый пистолет": смотрите трейлер

Хорошо высмеяли работу правоохранителей авторы фильмов "Полицейская академия". Поэтому если вы уже давно пересмотрели все части "Голого пистолета", вспомните любимую комедию 1990-х.

"Не грози Южному Централу, попивая сок в своем квартале"

Год выхода – 1996

Рейтинг IMDb – 6,6

Большой популярностью в 1990-х годах набирали фильмы о бедных районах США, в которых живут темнокожие люди. И во всех лентах можно было увидеть наркотики, оружие и ограбления. Шаблонность вдохновила режиссера Пэриса Барклая создать пародию на такие работы коллег. Благодаря этому на экраны вышла курьезная лента "Не грози Южному Централу, попивая сок в своем квартале", которая показала жизнь двух кардинально разных кузенов.

"Не грози Южному Централу, попивая сок в своем квартале": трейлер

"Агент Джонни Инглиш"

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 6,2

Посмеялись кинопроизводители и из знаменитых фильмов о шпионах. Вместо Джеймса Бонда в пародии появился Джонни Инглиш – кажется, сам ый неуклюжий агент британской разведки. Каждый раз он пытается помешать планам преступников и попадает в серию курьезных происшествий, от которых сложно удержать смех за их абсурдность.

"Агент Джонни Инглиш": смотрите трейлер

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"Зомби по имени Шон"

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 7,9

В пандемии большую популярность набрали фильмы о катастрофах и зомби. И если все такие апокалиптические картины показывают мир на грани уничтожения, то в комедии "Зомби по имени Шон" высмеяли эту тему. По сюжету, главный герой просыпает конец света, и когда вся Великобритания страдает от вируса, превращающего людей в зомби, он жив и здоров пытается спастись.

"Зомби по имени Шон": смотрите трейлер

"Очень страшное кино"

Год выхода – 2000

Рейтинг IMDb – 6,2

Все фильмы ужасов должны иметь: жертв, к которым звонит маньяк, после чего они кричат ​​и умирают от нападения незнакомца в маске; убийцу, который нападет неожиданно; много крови; полицейских, котор ые пытаются поймать душегуба. "Очень страшное кино" имеет все эти шаблоны хоррора, однако они представлены с таким юмором, от которого невозможно удержать смех.

"Очень страшное кино": смотрите трейлер

"Гром в тропиках"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,0

Лента "Гром в тропиках" является одной из шедевральных пародий на героические военные фильмы. Здесь авторы показали, как актеры-неудачники никак не могут снять фильм. То пиротехника за несколько миллионов долларов срабатывает, когда выключены все камеры, то звезды боевика не могут наладить работу. В конце концов авторы фильма решают отправить актеров во Вьетнам, дав в руки оружие с холостыми патронами. Здесь они и покажут свою "героичность".