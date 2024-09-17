Последние сезоны запомнились поклонникам напряженным сюжетом, неожиданными раскрытиями и пикантными выходками в карете. Кино 24 расскажет все, что нужно знать о следующем сезоне "Бриджертонов".

Интересно Официально стартовали съемки 4 сезона "Бриджертонов" на Netflix: первые фото главных актеров

О чем будет рассказывать 4 сезон

История семьи Бриджертонов рассказывалась шаг за шагом. Первый сезон был посвящен Дафни, второй – виконту Энтони, третий – Колину. Все они нашли любовь.

Теперь настала очередь Бенедикта, который будет в центре сюжета в новом сезоне сериала. Именно он должен встретить свою половинку – Софи. Вероятно, это произойдет во время бала-маскарада, как об этом пишет в оригинальном романе.

Софи Пек большую часть своей жизни была вынуждена работать горничной у самого требовательного работодателя в тоне. Но изобретательная Софи всегда находит способ выстоять в сложившихся обстоятельствах,, – и все кардинально меняется после того, как она переодевается, чтобы попасть на бал-маскарад Вайолет Бриджертон и знакомится с Бенедиктом Бриджертоном..

– пишет Netflix.

Кроме того, в сериале покажут отношения Франчески с ее мужем, которые поехали в Шотландию вместе с Элоизой. Последний сезон показал, что создатели немного отходят от романов, оставляя возможность для неожиданностей.

Какие актеры сыграют в новом сезоне

В четвертом сезоне мы увидим привычный актерский состав – Люк Томпсон (Бенедикт Бриджертон), Люк Ньютон (Колин), Никола Кохлан (Пенелопа). Ожидается, что в сериале также появится Джонатан Бейли (Энтони), Ханна Додд (Франческа), Клаудия Джесси (Элоиза).



Главную роль новой возлюбленной Бенедикта сыграет талантливая актриса Ерин Ха. Новых персонажей сыграют Кэти Люнг, Мишель Мао, Изабелла Вэй. Интересно, что Кэти Люнг, которая воплотила роль Чо Чанг в "Гарри Поттере", будет играть злодейку и главную антагонистку.

Есть ли дата выхода и трейлер

Сейчас Netflix не сообщает, когда ждать 4 сезон "Бриджертонов". Но по словам создателей, на его создание уйдет не менее двух лет.

Сезон, традиционно, будет состоять из 8 эпизодов. Премьера состоится не раньше 2026 года. Поскольку производство только началось, трейлера еще нет.

Кто работает над созданием и когда начнутся съемки

Съемками четвертого сезона официально начались в сентябре – создатели шоу это подтвердили. Им занимается Джесс Браунелл вместе с Крисом Ван Дусеном. О других звездах за кулисами известно немного.