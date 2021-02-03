Съемки сиквела "Фантастические твари 3" остановили из-за вспышки коронавируса. В компании опасаются, что среди команды распространяется мутировавший штамм коронавируса из ЮАР.

Источник: Daily Mail

Анонимный источник из съемочной группы рассказал, что компания Warner Bros временно притормозила производство киноленты в своих студиях в Ливсден. Несмотря на суровые протокольные мероприятия есть опасения, что в команде вспыхнул "южноафриканский" штамм коронавируса.

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Источник сообщил, что руководители не раскрывают, кто именно из актерского состава и съемочной группы подхватил инфекцию. Но информатор убежден в том, что это тот, кого нельзя заменить.

К примеру, в сентябре 2020 коронавирус обнаружили у тренера из диалектов, но несмотря на это съемки не остановили.

Производство останавливается только в том случае, если кого-то нельзя снимать. Никто не говорит, кто это, но это тот, кого нельзя заменить... Съемки фильма "Фантастические твари 3" остановлены. Мы не знаем, когда вернемся,

– заявил собеседник издания.

"Фантастические твари 3": сюжет и состав актеров

Известно, что события фильма будут происходить во время Второй мировой войны. Герои картины сразятся со злом на фоне военных событий.

Фанатам историй о Гарри Поттере покажут молодого Рубеуса Хагрида. Кроме этого, в фильме появится Том Реддл, который еще не успел стать Волан-де-Мортом.

Сначала третья и последняя часть "Фантастических зверей" была запланирована на ноябрь 2021 года. Но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 15 июля 2022 года.

Актерский состав:

Эдди Редмэйн – Ньют Саламандер;

Джуд Лоу – Альбус Дамблдор;

Кэтрин Уотерстон – Порпентина (Тина) Гольдштейн;

Дэн Фоглер – Якоб Ковальский;

Элисон Судол – Куинни Гольдштейн;

Эзра Миллер – Криденс Бербоун / Аурелиус Дамблдор;

Каллум Тернер – Тесеус Саламандер;

Джессика Уильямс – Юлали Хикс;

Мадс Миккельсен сыграет вместо Джонни Деппа Гелерта Гриндевальда.

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