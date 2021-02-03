Зйомки сиквелу "Фантастичні звірі 3" зупинили через спалах коронавірусу. У компанії побоюються, що серед команди поширюється мутований штам коронавірусу з ПАР.

Джерело: Daily Mail

Анонімний інформатор зі знімальної групи розповів, що компанія Warner Bros тимчасово пригальмувала виробництво кінострічки у своїх студіях в Лівсдені. Попри суворі протокольні заходи є побоювання, що у команді спалахнув "південноафриканський" штам коронавірусу.

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Джерело повідомило, що керівники не розкривають, хто саме з акторського складу та знімальної групи підхопив інфекцію. Але інформатор переконаний в тому, що це той, кого не можна замінити.

До прикладу, у вересні 2020 року коронавірус виявили у тренера з діалектів, але попри це зйомки не зупинили.

Виробництво зупиняється лише в тому випадку, якщо когось не можна знімати. Ніхто не говорить, хто це, але це той, кого не можна замінити… Зйомки фільму "Фантастичні звірі 3" зупинені. Ми не знаємо, коли повернемося,

– заявив співрозмовник видання.

"Фантастичні звірі 3": сюжет та склад акторів

Джерело: Вікіпедія

Відомо, що події фільму відбуватимуться під час Другої світової війни. Так, герої картини змагатимуться зі злом на тлі військових подій.

Фанатам історій про Гаррі Поттера покажуть молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явиться Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.

Спершу третя та остання частина "Фантастичних звірів" була запланована на листопад 2021 року. Але через пандемію коронавірусу прем'єру перенесли на 15 липня 2022 року.

Акторський склад:

Едді Редмейн – Ньют Саламандер;

Джуд Лоу – Альбус Дамблдор;

Кетрін Уотерстон – Порпентіна (Тіна) Гольдштейн;

Ден Фоглер – Якоб Ковальський;

Елісон Судол – Куінні Гольдштейн;

Езра Міллер – Креденцій Бербоун / Ауреліус Дамблдор;

Каллум Тернер – Тесеус Саламандер;

Джессіка Вільямс [en] – Юлалі Хікс;

Мадс Міккельсен зіграє замість Джонні Деппа Ґелерта Ґріндельвальда.

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