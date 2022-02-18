Сенцов использовал пионерскую песню в фильме "Носорог": режиссер объяснил причину

В четверг, 17 февраля 2022 года, состоялась всеукраинская премьера фильма украинского режиссера Олега Сенцова – "Носорог". Сюжет фильма рассказывает об истории одного бандита на фоне криминальных событий 90-х годов в Украине. Об особом саундтреке драмы читайте далее.

В интервью 24 каналу Олег Сенцов рассказал, что многие песни, которые звучат в ленте были заложены еще на этапе сценария. Режиссер подчеркнул, что использовал советские пионерские и русские песни для того, чтобы показать реалистичной эпоху 90-х.

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Во время яркой сцены, где банда главного героя Вовы "Носорога" идет по улице, звучит неформальный пионерский гимн "Если с другом вышел в путь". В руках молодые бандиты держат бейсбольные биты.

У меня особая любовь к звучанию детского хора в фильмах. Я уже использовал его в "Гамере", использовал здесь и в следующем фильме сделаю это снова. Композиция "Если с другом вышел в путь" – это пионерская песня, которую в Советском Союзе включали для молодежи, из которой пытались сделать строителей коммунизма. Союз развалился и именно ребята-пионеры и стали бандюганами. Все. Это стеб на пропагандистскую мишуру,

– подчеркнул Сенцов.



Кадр из фильма "Носорог" / Пресс-служба фильма

. Подробнее о второй полнометражной работе "Носорог" Олега Сенцова читайте в материале Кино 24.

Также, режиссер объяснил, что сама тематика фильма обусловила звучание русских песен. Ведь, по мнению Олега, было бы неправдиво, если бы он их не показал. (Речь идет о композициях групп "Нэнси" и "Агата Кристи", – Кино 24).

Автор криминальной драмы также отметил, что украиноязычных песен начала 90-х годов на самом деле было очень мало.

Мы искали все лучшее и его использовали, чтобы показать зарождение нашей независимой украинской культуры.

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