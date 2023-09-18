Во время интервью с 24 Каналом, оператор "Довбуша" отметил о том, что все мужчины должны пройти военную обучение. Но если кто-то не может воевать, должен помогать армии по-другому.

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Все мужчины должны быть на фронте

Сергей отреагировал на Сообщение Олега Сенцова о том, что он не может "смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения".

Я не считаю, что все должны быть на фронте, но все должны пройти подготовку. Отчасти, думаю, Олег сказал об этих мужчинах, занимающихся этими развлекательными сериалами (в интервью шла речь об "Ингулец" – 24 Канал). То есть, в принципе, мы себе создали миф, что развлекательные сериалы всем так необходимы, особенно во время такой жести в стране, включая военных на передовой, которым даже, честно говоря, негде и взглянуть,

– отметил он.

Сергей подчеркнул, что современный и развлекательный сериал их не настолько порадует, как считают продюсеры и инвесторы этого фильма. "И мне тяжело смотреть, как некоторые мужчины ведут себя дерзко и пренебрежительно к погибающим на фронте", – продолжил оператор.

"Я вижу молодых солдат, старших, взрослых и даже уже и престарелых, реально жертвующих всем. Если ты чувствуешь, что не можешь воевать, тогда занимайся чем-то другим, – уверен Сергей. – Тем, что может помочь твоей стране дойти до победы. Но нельзя игнорировать и стараться всем своим видом жить дальше какой-то жизнью, которой ты жил до войны. Нельзя, если ты гражданин этой страны. Это мое мнение".

Сергей Михальчук / Фото предоставлено 24 Канала

Что известно о службе Сергея Михальчука

Сергей Михайльчук присоединился к рядам ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Сейчас он документирует войну и работает над важным документальным и игровым проектом "Выжить". "Выжить физически. Выжить в полном составе со всеми конечностями. Не говорю о здоровье, просто выжить. Других проектов нет. Достойно дожить до конца нашей войны. Живым. Многие собратья теряют конечности. И это тоже очень драматическая история", – описал свою работу Михальчук.

В разговоре с 24 Каналом Сергей также рассказал, как изменился за полтора года войны: "Я перестал радоваться. Мне хочется выжить в этой войне. Потерялась легкость. Появилось больше печальных мыслей. Я перестал нормально спать. Есть еще много других вещей, но уже внутренних. Я думаю, что многое, что мы переживаем сейчас – это самое сильное эмоциональное потрясение за нашу жизнь, которую мы проживаем. Я уверен, что большинство моментов буду помнить до последнего дня, сколько я буду жить".