Під час інтерв'ю з 24 Каналом, оператор "Довбуша" зазначив про те, що всі чоловіки мають пройти військовий вишкіл. Але, якщо хтось не може воювати, має допомагати армії по-іншому.

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Чи всі чоловіки мають бути на фронті

Сергій відреагував на допис Олега Сенцова про те, що він не може "дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу".

Я не вважаю, що всі мають бути на фронті, але всі мають пройти підготовку. Частково, думаю, Олег сказав про цих чоловіків, що займаються отими розважальними серіалами (в інтерв'ю йшла мова про "Інгулець" – 24 Канал). Тобто, в принципі, ми собі створили міф, що розважальні серіали всім так необхідні, особливо під час такої жесті в країні, включаючи військових на передовій, яким навіть, чесно кажучи, ніде то і глянути,

– зазначив він.

Сергій наголосив, що сучасний та розважальний серіал їх не настільки потішить, як вважають продюсери й інвестори цього фільму. "І мені важко дивитися, як деякі чоловіки поводиться зухвало і зневажливо до тих, хто гине на фронті", – продовжив оператор.

"Я бачу молодих солдат, старших, дорослих і навіть уже і пристарілих, які реально жертвують всім. Якщо ти відчуваєш, що не можеш воювати, тоді займайся чимось іншим, – впевнений Сергій. – Тим, що може допомогти твоїй країні дійти до перемоги. Але не можна ігнорувати та старатися всім своїм видом жити далі якимось життям, яким ти жив до війни. Не можна, якщо ти громадянин цієї країни. Це моя думка".

Сергій Михальчук / Фото надане 24 Каналу

Що відомо про службу Сергія Михальчука

Сергій Михайльчук доєднався до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Зараз він документує війну і працює над важливим документальним та ігровим проєктом "Вижити". "Вижити фізично. Вижити в повному складі з усіма кінцівками. Не кажу про здоров'я, просто вижити. Інших проєктів немає. Достойно дожити до кінця нашої війни. Живим. Багато побратимів втрачає кінцівки. І це теж дуже драматична історія", – описав свою роботу Михальчук.

У розмові з 24 Каналом Сергій також розповів, як змінився за півтора року війни: "Я перестав радіти. Мені хочеться вижити у цій війні. Втратилась легкість. З'явилося більше сумних думок. Я перестав нормально спати. Є ще багато інших речей, але вже внутрішніх. Я думаю, що багато того, що ми переживаємо зараз – це саме сильне емоційне потрясіння за наше життя, яке ми проживаємо. Я впевнений, що більшість моментів буду пам'ятати до останнього дня, скільки я буду жити".