Я не считаю, что все должны быть на фронте – военный и оператор "Довбуша" Сергей Михальчук

Недавно Олег Сенцов написал, что ему тяжело видеть, как "накаченные мужики" ходят по кафе, но не идут на фронт. Впрочем, его коллега Сергей Михальчук уверен, что не все мужчины должны быть на войне.

Во время интервью с 24 Каналом, оператор "Довбуша" отметил о том, что все мужчины должны пройти военную обучение. Но если кто-то не может воевать, должен помогать армии по-другому.

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Все мужчины должны быть на фронте

Сергей отреагировал на Сообщение Олега Сенцова о том, что он не может "смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения".

Я не считаю, что все должны быть на фронте, но все должны пройти подготовку. Отчасти, думаю, Олег сказал об этих мужчинах, занимающихся этими развлекательными сериалами (в интервью шла речь об "Ингулец" – 24 Канал). То есть, в принципе, мы себе создали миф, что развлекательные сериалы всем так необходимы, особенно во время такой жести в стране, включая военных на передовой, которым даже, честно говоря, негде и взглянуть,

– отметил он.

Сергей подчеркнул, что современный и развлекательный сериал их не настолько порадует, как считают продюсеры и инвесторы этого фильма. "И мне тяжело смотреть, как некоторые мужчины ведут себя дерзко и пренебрежительно к погибающим на фронте", – продолжил оператор.

"Я вижу молодых солдат, старших, взрослых и даже уже и престарелых, реально жертвующих всем. Если ты чувствуешь, что не можешь воевать, тогда занимайся чем-то другим, – уверен Сергей. – Тем, что может помочь твоей стране дойти до победы. Но нельзя игнорировать и стараться всем своим видом жить дальше какой-то жизнью, которой ты жил до войны. Нельзя, если ты гражданин этой страны. Это мое мнение".

Сергей Михальчук / Фото предоставлено 24 Канала

Что известно о службе Сергея Михальчука

Сергей Михайльчук присоединился к рядам ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Сейчас он документирует войну и работает над важным документальным и игровым проектом "Выжить". "Выжить физически. Выжить в полном составе со всеми конечностями. Не говорю о здоровье, просто выжить. Других проектов нет. Достойно дожить до конца нашей войны. Живым. Многие собратья теряют конечности. И это тоже очень драматическая история", – описал свою работу Михальчук.

В разговоре с 24 Каналом Сергей также рассказал, как изменился за полтора года войны: "Я перестал радоваться. Мне хочется выжить в этой войне. Потерялась легкость. Появилось больше печальных мыслей. Я перестал нормально спать. Есть еще много других вещей, но уже внутренних. Я думаю, что многое, что мы переживаем сейчас – это самое сильное эмоциональное потрясение за нашу жизнь, которую мы проживаем. Я уверен, что большинство моментов буду помнить до последнего дня, сколько я буду жить".