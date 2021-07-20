Подборка фильмов Сергея Параджанова

Как работал в своих фильмах с музыкой и цветом выдающийся режиссер Сергей Параджанов невозможно выразить словами. Редакция кино 24 подготовила самые яркие работы художника для эстетического и музыкального удовольствия.

Бесконечный вклад Параджанова в мировое киноискусство сложно переоценить и оспорить. В мире 20 июля 2021 года отмечается 31-я годовщина со дня смерти выдающегося режиссера.

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Особенности съемки Сергеем Параджановым

Интересно, что режиссер в основу фильма всегда вкладывал ген народа, нации, истории, героя или сюжета. Каждым кадром фильма можно наслаждаться как картиной. Поэтому и прозвали его гениальным.

В фильмах режиссера встречаются популярные в кинематографе образные обращения к воспоминаниям и своеобразные музыкальные стоп-кадры, в которых происходит изменение функций отдельных элементов. Поэтому в одном кадре можем наблюдать одновременно разные смыслы, которые хочет передать режиссер.

Недавно Довженко-Центр обнародовал рейтинг украинских кинофильмов по версии критиков. "Тени забытых предков" Сергея Параджанова по одноименной повести Михаила Коцюбинского заняла однозначное и безоговорочное первое место в рейтинге. Над фильмом работали три художника украинской культуры: режиссер Параджанов, актер и в будущем режиссер Иван Миколайчук. Третьим стал Мирослав Скорик, написавший уникальную музыку к киноленте.

Незабываемые фильмы Параджанова

1. "Цвет граната"

Год: 1968

Поэтическая кинопритча о средневековом армянском поэте Саят-Нова, который творил на грузинском, армянском и азербайджанском языках. Фильм разбит на несколько новелл и в каждой с той или иной стороны показана жизнь поэта и его мировоззрение. Зрителям предлагают истории любви главного героя через призму его восприятия религиозных и социальных проблем того времени. Фильм захватывает музыкальным сопровождением и уникальными эстетическими кадрами, наполненными метафорами. Важно знать, что фильм вышел в прокат не в авторской версии, претерпев переделку и перемонтирование.



Аллегорическое изображение / Скриншот из фильма "Цвет граната"

2. "Ашик-Кериб"

Год: 1988

Фильм посвящен памяти российского режиссера Андрея Тарковского ("Солярис", "Зеркало", "Андрей Рублев") по мотивам одноименной поэмы Н. Лермонтова написанного на основе азербайджанского дастана. Бедняк Ашик-Кериб играет на свадьбах и других праздниках. Он полюбил Магуль-Мегери – дочь богача. Ашик-Кериб клянется странствовать семь лет и стать богатым или умереть. Соперник крадет одежду Ашик-Кериба. Другие персонажи думают, что Ашик-Кериб утонул. Бедный музыкант попадает к султану и поет ему о своей любви. Султану очень нравится эта песня и он одаряет Ашик-Кериба золотом. Семь лет он живет в достатке и почти забывает свою невесту…



Главный герой / Скриншот из фильма "Ашик-Кериб"

3. "Тени забытых предков"

Год: 1964

В маленьком гуцульском селе в украинских Карпатах юноша по имени Иван полюбил Маричку, — девушку, чей отец убил его отца. Готовясь к свадьбе, Иван едет на заработки, а пока его нет, Маричка, спасая ягненка, тонет в горной реке. Горю Ивана созвучны ритмы архаичной гуцульской жизни, великолепие, буйство свадеб и погребений, смена времен года и красота природы.

Призы фильма:

1965 МКФ в Салониках (Гран-при – Сергей Параджанов),

1965 МКФ в Мардель-Плата (Премия за режиссуру – Сергей Параджанов),

1965 МКФ в Мардель-Плата (Приз FIPRESCI – Сергей Параджанов),

1966 специальный приз жюри II-го Всесоюзного кинофестиваля (Киев, 1966 год),

1966 премия Британской киноакадемии (Сергей Параджанов),

1988 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко ("За создание разноплановых национальных образов в кино" – Иван Миколайчук, посмертно),

1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Лариса Кадочникова),

1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Сергей Параджанов, посмертно),

1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Георгий Якутович),

1991 Государственная премия Украинской ССР им. Шевченко (Юрий Ильенко).



Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова / Скриншоты из фильма

4. "Киевские фрески"

Год: 1966

Незавершенная работа режиссера, на сценарий Павла Загребельного - аллегория на тему последствий войны. Фильм скорее короткометражный. Ведь после отснятых кинопроб дирекция киностудии приняла решение прекратить съемки "в целом импрессионистского фильма, пронизанного идеей пацифизма". От картины остались 15-минутные кинопробы, которые сохранились благодаря хитрости оператора Александра Антипенко – он выдал их за свою дипломную работу.



Кадр из фильма "Киевские фрески" / Скриншот из фильма

5. "Параджанов"

Год: 2013

Единственный полный байопик по жизнеописанию Сергея Параджанова. Фильм расскажет о трудностях, которые случились в жизни этого сильного, независимого и безусловно гениального художника.

"Параджанов" 2013: смотрите трейлер онлайн