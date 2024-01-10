В поддержку рассмотрения дела выступили Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности, Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

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Сергей Параджанов прошел настоящий ад

В столетний юбилей со дня рождения выдающегося автора украинского поэтического кино Сергея Параджанова стало известно, что Национальная комиссия по реабилитации, по инициативе Украинского института национальной памяти, в декабре 2023 года признала его реабилитированным.

Это произошло спустя 50 лет после того, как его осудили. В 1973 году советские власти обвинили Параджанова в "украинском национализме и гомосексуализме" и назначили ему пять лет лагерей строгого режима.

Появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям,

– отметил Дробович.

Параджанов наиболее известен как режиссер фильма "Тени забытых предков"

4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре "Украина" состоялась премьера фильма "Тени забытых предков", которую провел Сергей Параджанов. В ходе этого события состоялась акция, в которой приняли участие Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Василий Стус и другие представители культурной сферы. Участники акции призвали зрителей выразить свой протест против арестов украинской интеллигенции и присоединиться к подписанию протеста.

Фильм "Тени забытых предков" занимает первое место в рейтинге "100 лучших фильмов в истории украинского кино". До сих пор он удерживает лидерство в этом рейтинге.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма