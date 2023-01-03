Шоураннеры Баран-бо Одар и Янтье Фризе объявили печальное известие поклонникам в инстаграмме. Они отметили, что иногда не все идет по плану: "Такая жизнь".

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Сериал Netflix "1899" был отменен после первого сезона

Ранее в интервью The Hollywood Reporter Одар и Фризе интриговали, уже имеющие идеи для второго и третьего сезона "1899". Однако что-то пошло не так.

Нам бы очень хотелось завершить это невероятное путешествие вторым и третьим сезонами, как мы совершили с "Тьмой". Но иногда все не так, как мы планировали. Такова жизнь,

— заявили шоуранеры Баран Бо Одар и Янтье Фризе.

Они дополнили: "С тяжелым сердцем мы должны сообщить вам, что "1899" не будет продолжен. Мы знаем, что это разочарует миллионы фанов. Но мы хотим поблагодарить вас от всего сердца за то, что вы были частью этого замечательного приключения. Мы вас любим. Никогда не забывайте".

Сериал "1899" закрыли после первого сезона / Скриншот сообщений сценаристов

Что известно о сериале "1899"

В центре истории – группа многонациональных мигрантов, путешествующих из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с другим пароходом, то их путешествие превращается в кошмар. Смущенные пассажиры сталкиваются с запутанной загадкой.

Главные роли в этой восьмисерийной драме от создателей "Тьмы" Янтье Фризе и Барана, потому что Одара сыграли английская актриса Эмили Бичем и немецкий актер Андреас Пичман.

"1899": смотрите трейлер сериала