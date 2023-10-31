24 Канал подготовил для вас список интересных моментов о сериале. Узнайте, кто придумал сюжет, какие актеры поменялись ролями и за какой гонорар в фильме снялся Брюс Уиллис.

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14 интересных фактов о сериале "Друзья"

Сериал "Друзья" придумали лучшие друзья.

Кинотворцы Дэвид Крэйн и Марта Кауффман учились в одном университете. Позже вместе работали и основали продюсерскую компанию. В конце 1993 года им пришла идея снять сериал о друзьях. И из этой маленькой идеи вышел безумный успех.

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Сериал должен был называться иначе.

Сначала создателям пришла идея снять сериал о друзьях, которые по вечерам собираются в кафе. Они представили идею руководства под названием "Кафе Бессонница". И сразу же получили одобрение. В процессе написания сценария пилотного эпизода название менялось несколько раз: "Друзья как мы", "Шесть одиночек". И только летом 1994-го, перед самым началом съемки, наконец-то переименовали в "Друзья".

Дэвид Швиммер получил роль без проб.

Под него лично писалась роль Росса Геллера. Другим участникам любимой шестерки пришлось пройти очень трудный отбор. На каждую из пяти позиций претендовали более тысячи кандидатов.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон поменялись персонажами.

Продюсеры предложили Кортни Коксу сыграть роль Рэйчел. Но после прочтения сценария актриса решила, что персонаж Моники ей поближе. И она была права.

Мэтта Леблана, сыгравшего Джоуи, утвердили на роль после шести проб.

Актер был в полном отчаянии: на момент подписания контракта в его кармане оставалось всего 11 долларов. А на роль Чендлера рассматривались Джон Фавро и Джон Крайер.

Бариста Гюнтер пришел всего на несколько серий, но задержался на десять лет.

Молчаливого бармена из кафе "Central Perk" сыграл Джеймс Майкл Тайлер, а получил свою роль совершенно случайно. Это должен быть человек, который умел бы пользоваться кофейным аппаратом. Ассистент режиссера предложил эту роль актеру театра, часто подрабатывавшему в кафе Лос-Анджелеса.

Сюжет истории не раз переписывался.

В сериале не должно быть романа между Рэйчел и Россом. Основной парой должны были стать Джоуи и Моника, поскольку казались творцам самыми сексуальными. Фиби и Чендлер задумывались как второстепенные актеры. Последний и вовсе должен был стать геем.

Некоторые актеры были намного старше своих персонажей.

По сценарию друзья были молодыми людьми, которым едва за двадцать та, которые только окончили колледж. На самом же деле на момент съемки первого сезона Кортни Кокс было 30 лет, а Лизе Кудроу – 31. Самыми молодыми на площадке были Дженнифер Энистон и Мэттью Перри – им было по 25 лет. В то время как Дэвиду Швиммеру и Мэтту Леблану исполнилось по 27.

Перед съемками актерский состав ездил в Лас-Вегас.

Перед съемками первого эпизода режиссер Джеймс Берроуз отправил "Друзей" в Лас-Вегас, чтобы отдохнуть и насладиться последними моментами анонимности. Он был уверен, что шоу станет хитом.

Как только шоу выйдет на экраны, вы уже не сможете никуда сходить без преследования фанатов,

– сказал Джеймс актерам сериала.

Все эпизоды с актерами снимали в студии.

По сюжету действие сериала происходит в Нью-Йорке. Впрочем, на самом деле там не был снят ни один кадр с участием героев. Все съемки проходили в павильонах Warner Brothers в штате Калифорния. Фонтан, показанный на заставке сериала, также находился на территории студии.

Смех за кадром – настоящий.

Съемки сериала проводились на глазах почти трехсот человек, так что смех на фоне – это не вставки звукорежиссеров. Но все же ключевые эпизоды снимались при пустом зале, чтобы сберечь интригу.

За время съемки "Друзей" актеры подружились и вне камер.

При работе над сериалом внутри коллектива ни разу не было недоразумений. Ребята положили начало традиции – устраивать групповые обнимания перед началом съемки.

После завершения сериала актеры также активно общаются между собой и участвуют в проектах друг друга. Дженнифер Энистон даже стала крестным ребенком Кортни Кокс.

Брюс Уиллис снимался в сериале бесплатно.

Что любопытно, Брюс Уиллис не получил за съемки даже цента. А все потому, что он проиграл спор Мэттью Перри, с которым снимался в фильме "Девять ярдов", и отдал гонорар на благотворительность.

Сериал "Друзья" принес главным героям по 100 миллионов долларов.

Именно столько заработал каждый актер за десять сезонов. Что интересно, за участие в пилотной серии они получили всего по 22 тысяч долларов, но уже к 2002 году эта сумма увеличилась до 1 миллиона долларов за эпизод.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала