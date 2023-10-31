24 Канал підготував для вас список цікавих моментів про серіал. Дізнайтеся, хто придумав сюжет, які актори помінялись ролями та за який гонорар у стрічці знявся Брюс Вілліс.
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14 цікавих фактів про серіал "Друзі"
- Серіал "Друзі" придумали найкращі друзі.
Кінотворці Девід Крейн і Марта Кауффман навчалися в одному університеті. Пізніше разом працювали та заснували продюсерську компанію. У кінці 1993 року їм прийшла ідея зняти серіал про друзів. І з цієї маленької ідеї вийшов шалений успіх.
- Серіал мав називатись інакше.
Спершу творцям прийшла ідея зняти серіал про друзів, які вечорами збираються в кафе. Вони представили ідею керівництву під назвою "Кафе Безсоння". І відразу ж отримали схвалення. У процесі написання сценарію пілотного епізоду назва змінювалася кілька разів: "Друзі як ми", "Шестеро одинаків". І тільки влітку 1994-го, перед самим початком знімання, нарешті перейменували на "Друзі".
- Девід Швіммер отримав роль без проб.
Під нього особисто писалася роль Росса Геллера. Іншим учасникам улюбленої шістки довелося пройти дуже важкий відбір. На кожну з п'яти позицій претендували понад тисячу кандидатів.
- Кортні Кокс і Дженніфер Еністон помінялися персонажами.
Продюсери запропонували Кортні Кокс зіграти роль Рейчел. Але після прочитання сценарію актриса вирішила, що персонаж Моніки їй ближче. І вона мала рацію.
- Метта Леблана, що зіграв Джоуї, затвердили на роль після шести проб.
Актор був в повному розпачі: на момент підписання контракту в його кишені залишалося всього 11 доларів. А на роль Чендлера розглядалися Джон Фавро і Джон Крайєр.
- Бариста Гюнтер прийшов всього на кілька серій, але затримався на 10 років.
Мовчазного бармена з кафе "Central Perk" зіграв Джеймс Майкл Тайлер, а отримав свою роль абсолютно випадково. Це мала бути людина, яка вміла б користуватися кавовим апаратом. Асистент режисера запропонував цю роль акторові театру, який часто підробляв в кав'ярнях Лос-Анджелесу.
- Сюжет історії неодноразово переписувався.
У серіалі не мало бути роману між Рейчел і Россом. Основною парою повинні були стати Джоуї й Моніка, оскільки здавалися творцям найсексуальнішими. Фібі та Чендлер замислювалися як другорядні актори. Останній і зовсім повинен був стати геєм.
- Деякі актори були набагато старші за своїх персонажів.
За сценарієм, друзі були молодими людьми, яким ледве за двадцять та, які тільки закінчили коледж. Насправді ж на момент знімання першого сезону Кортні Кокс було 30 років, а Лізі Кудроу – 31. Наймолодшими на майданчику були Дженніфер Еністон і Меттью Перрі – їм було по 25 років. Тоді як Девіду Швіммеру і Метту Лебланом виповнилося по 27.
- Перед зйомками акторський склад їздив в Лас-Вегас.
Перед зйомками першого епізоду режисер Джеймс Берроуз відправив "Друзів" в Лас-Вегас, щоб віддихнути та насолодитися останніми моментами анонімності. Він був певен, що шоу стане хітом.
Як тільки шоу вийде на екрани, ви вже не зможете нікуди сходити без переслідування фанатів,
– сказав Джеймс акторам серіалу.
- Всі епізоди з акторами знімали в студії.
За сюжетом, дія серіалу відбувається в Нью-Йорку. Утім, насправді там не було знято жодного кадру з участю героїв. Всі зйомки проходили в павільйонах компанії Warner Brothers в штаті Каліфорнія. Фонтан, показаний на заставці серіалу, також був розташований на території студії.
- Сміх за кадром – справжній.
Зйомки серіалу проводилися на очах майже трьохсот осіб, тож сміх на фоні – це не вставки звукорежисерів. Але все ж ключові епізоди знімалися при порожньому залі, щоб зберегти інтригу.
- За час знімання "Друзів" актори подружились і поза камерами.
Під час роботи над серіалом всередині колективу жодного разу не було непорозумінь. Хлопці започаткували собі традицію – влаштовувати групові обнімання перед початком знімання.
Після завершення серіалу актори також активно спілкуються між собою і беруть участь в проєктах один одного. Дженіфер Еністон навіть стала хрещеною дитини Кортні Кокс.
- Брюс Вілліс знімався в серіалі безплатно.
Що цікаво, Брюс Вілліс не отримав за зйомки навіть цента. А все тому, що він програв спір Меттью Перрі, з яким знімався у фільмі "Дев'ять ярдів", і віддав гонорар на благодійність.
- Серіал "Друзі" приніс головним героям по 100 мільйонів доларів.
Саме стільки заробив кожен актор за 10 сезонів. Що цікаво, за участь в пілотній серії вони отримали всього по 22 тисячі доларів, але вже до 2002 року ця сума збільшилася до 1 мільйона доларів за епізод.
"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу