Красавица, которой уже 22: как выглядит единственная дочь Моники из сериала "Друзья" и кто ее отец

Кортни Кокс, которую миллионы зрителей знают по роли Моники Геллер в сериале "Друзья", – не только успешная актриса, но и мама уже взрослой дочери.

Как сообщает 24 Канал, 22-летняя Коко Аркетт – единственная дочь Кортни Кокс, которую весь мир знает по роли Моники в культовом сериале "Друзья". Девушка родилась в браке актрисы с голливудским актером Дэвидом Аркеттом, а ее крестной матерью стала сама Дженнифер Энистон.

Как сейчас выглядит дочь Кортни Кокс

Коко Аркетт родилась 13 июня 2004 года. Сегодня ей 22 года, и она все больше напоминает свою знаменитую маму. Те же выразительные глаза, четкие черты лица и очаровательная улыбка. Одним словом, генетика поработала не хуже голливудских стилистов.

Кстати, Коко увлекается музыкой и обладает незаурядными вокальными способностями. Она неоднократно пела вместе с мамой, которая аккомпанировала ей на фортепиано, а также выступала в компании известных музыкантов.

Кто отец дочери Кортни Кокс

Отец Коко – американский актер Дэвид Аркетт, которого зрители хорошо знают по франшизе "Крик".

Именно на съемочной площадке первого фильма этой серии в 1996 году он познакомился с Кортни. В 1999 году влюбленные поженились, а через пять лет стали родителями.

Впрочем, даже голливудская история любви не гарантирует счастливого финала. В 2010 году супруги объявили о расставании, а в 2013-м официально развелись.

Несмотря на это, бывшие влюбленные сохранили дружеские отношения и вместе участвуют в жизни дочери.

Дженнифер Энистон – крестная мама Коко

А вот самая интересная деталь: крестной матерью Коко стала Дженнифер Энистон, экранная подруга Кортни Кокс из сериала "Друзья".

Энистон поддерживает теплые отношения с крестницей и регулярно появляется на семейных торжествах.

Кстати, сама Коко признавалась, что не пересмотрела "Друзей" полностью. По ее словам, смотреть на маму, которая целуется с мужчинами на экране, довольно странно.

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