Если вы как раз в поисках сериала, то советуем посмотреть "Если любишь – скажи". В материале Кино 24 вы найдете трейлер и описание сюжета. Надеемся, что новинка придется вам по душе.

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О чем украинский сериал "Если любишь – скажи"

В сериале рассказывается о женщине Анне, которая собирается в Соединенные Штаты Америки. Более того, отправиться за границу она может вместе с любимым мужчиной. Главная героиня только что закончила учиться, а Стэнфордский университет предложил ей замечательную возможность. Однако внезапно умирает мама Анны.

После этого прошло несколько лет. Анна вышла замуж за своего одноклассника Илью и проживает очень счастливую супружескую жизнь. Как-то случается событие, которое полностью все меняет. Однажды сын пары сбил на дороге двух людей. Анна и Илья сразу отправляются в больницу, поскольку не хотят довести дело до суда. Так они знакомятся с Олегом – мужчиной, который пострадал во время аварии, и узнают немало секретов.

Сериал "Если любишь – скажи" / Кадр из сериала

Какие еще украинские сериалы посмотреть

Кроме "Если любишь – скажи", в 2024 году вышло еще несколько хороших украинских сериалов. Некоторые из них имеют всего несколько серий, поэтому можно не тратить много времени на просмотр. Вот варианты на вечер: