Якщо ви якраз у пошуках серіалу, то радимо переглянути "Якщо кохаєш – скажи". У матеріалі Кіно 24 ви знайдете трейлер та опис сюжету. Сподіваємося, що новинка припаде вам до душі.

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Про що український серіал "Якщо кохаєш – скажи"

У серіалі розповідається про жінку Анну, яка збирається до Сполучених Штатів Америки. Ба більше, відправитися за кордон вона може разом з коханим чоловіком. Головна героїня щойно закінчила вчитися, а Стенфордський університет запропонував їй чудову можливість. Однак раптово помирає мама Анни.

Після цього пройшло декілька років. Анна вийшла заміж за свого однокласника Іллю та проживає дуже щасливе подружнє життя. Якось трапляється подія, яка повністю все змінює. Одного разу син пари збив на дорозі двох людей. Анна та Ілля одразу відправляються у лікарню, оскільки не хочуть довести справу до суду. Так вони знайомляться з Олегом – чоловіком, який постраждав під час аварії, та дізнаються чимало секретів.

Серіал "Якщо кохаєш – скажи" / Кадр з серіалу

Які ще українські серіали подивитися

Окрім "Якщо кохаєш – скажи", у 2024 році вийшло ще декілька хороших українських серіалів. Деякі з них мають всього декілька серій, тож можна не витрачати багато часу на перегляд. Ось варіанти на вечір: