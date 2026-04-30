Невероятный сериал с Ольгой Сумской, который мы обожали в 2015 году

Речь идет об украинском мелодраматическом сериале "Гречанка". В свое время он был очень популярен и не только в Украине.

Зрители любят пересматривать старые ленты, ведь в период их выхода жизнь все еще казалось не таким сложным, а будние дни приносили больше радости. Чтобы немного поностальгировать, 24 Канал вспомнит каким был сериал "Гречанка" и о чем шла речь в сюжете.

Сериал "Гречанка" – что о нем известно?

Годы выхода: премьера на телевидении в 2015 году

Количество серий: 60

Жанр: мелодрама

Страна: Украина

Режиссеры: Александр Тименко и Мария Ткачева

Актерский состав:

Ольга Гришина – в роли Татьяны Куликовой;

Антон Феоктистов – в роли Григория Середы;

Ольга Сумская – в роли Софии Середы;

Виктория Литвиненко;

Федор Гуринец;

Алексей Фатеев.

Рейтинг IMDb: 5,1

Сюжет сериала "Гречанка"

Главная героиня – скромная и добрая девушка Татьяна, которая работает экскурсоводом в музее. Она увлекается древнегреческой культурой, из-за чего и получает прозвище "гречанка".

Но ее жизнь резко меняется после знакомства с богатым и влиятельным бизнесменом Григорием Середой. Они влюбляются и женятся. Однако Татьяна не знала в какую семью ей придется попасть. Жестокая свекровь София ее постоянно унижает, прошлое Григория скрывает много неприятных тайн, а сама семья постоянно борется за свое влияние.

Той скромной и доброй героине приходится меняться, чтобы стать сильной. Она должна быть той, которая сможет бороться за себя, свое достоинство и любовь.

Интересные факты

Сериал стал очень популярным не только в Украине, но и странах СНГ.

Это одна из самых успешных украинских мелодрам того периода.

Значительная часть сюжета построена на классических мотивах "бедная девушка – богатый парень", но с большим количеством драматических поворотов.

Из-за большого количества драматических сцен, "Гречанку" сравнивают с латиноамериканскими теленовеллами.

