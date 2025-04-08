Сюжет, основанный на потрясающей истории украинки: криминальный сериал на реальных событиях

19 марта 2025 года состоялась премьера нового криминального сериала "Хорошая американская семья". Это лента, основанная на реальных событиях.

Сеть просто не утихает от обсуждений истории украинки Натали Грейс, вокруг которой развивается сюжет ленты. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете ленты и что говорят критики.

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Что известно о сюжете сериала "Хорошая американская семья"

Лента основана на реальных событиях. В 2010 году супруги с американского Среднего Запада усыновляют, как они считают, маленькую девочку с карликовостью. Это 7-летняя украинка Наталья Грейс.

Воспитывая ее вместе с тремя родными детьми, они начинают замечать какие-то странные вещи, которые происходят с девочкой. Она говорит и ведет себя как взрослая, имеет все коренные зубы и волосы на теле.

Беннеты оказываются в водовороте скандала, который разворачивается в таблоидах, зале суда и, в конце концов, испытывает их брак. Они пытаются избавиться от опекунства над ней, изменив год рождения девочки. Наталья убеждает всех, что она – обычный ребенок, а названные родители заявляют, что Грейс хочет навредить их детям.

"Хорошая американская семья": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал хочет отделить правду от лжи и наконец рассказать настоящую историю украинской девочки Натали. Немало известных критиков и изданий уже высказали свой взгляд на ленту.

В частности, Variety пишет, что актерская игра просто на высоте, а сюжет – потрясающий, хотя, кажется, что шоуранерка таки не докопалась до правды. The Hollywood Reporter критикует сериал за то, что он пересказывает уже известные факты.

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