15 декабря зрители увидят эпизод о Каетане, Филлипе – новом персонаже; 20 декабря выйдет серия про Омара и Сэмуэля, а уже 23 декабря о Патрике. Чтобы еще больше подогреть любопытство поклонников авторы проекта в инстаграме опубликовали рождественские кадры новых историй.

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Шоу будет стартовать с истории о трех студентах, получающих стипендию для обучения в элитной школе. Ребята стараются стать такими же как все и подружиться с состоятельными одноклассниками. Однако, без любовных интриг, страстей, даже убийств, не обойтись.

"Элита: короткие истории" 2021 год / Фото из инстаграма сериала

Что известно о сериале "Элита"

Первый сезон "Элиты" вышел на Netflix в 2018 году. Сериал повествует о трех подростках, которые попадают в одну из самых элитных школ Испании. Появление в классе людей другого уровня приводит к трагедии.

В сериале снимаются Лиза Амбалаванар, Элли Даклс, Рози Двайер, Джейкоб Дадман и Майкл Уорд;

Лента получила большую популярность благодаря своему сюжету, который захватывает с первых эпизодов. В сериале рассказывается о престижной школе Мадрида Лас Энсинас, в которой учится будущая элита страны. Сюжет немного похож на популярный проект "Сплетница", поэтому зрители с интересом посмотрели 4 сезона, которые уже есть в сети;

Перед премьерой 4 сезона "элиты" Netflix также выпускал серию спецэпизодов.

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