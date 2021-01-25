Кинематограф активно создает фильмы и сериалы о пандемии коронавируса. Сейчас к съемкам готовится еще один проект – "Этот величественный остров" (This Sceptred Isle). Кто сыграет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – узнавайте в материале.

Сериал "этот величественный остров": сюжет и актеры

Режиссером ленты выступит Майкл Уинтерботтом, который создаст 5 эпизодов по заказу британской телекомпании Sky. На одну из главных ролей он пригласил Кеннета Брана, который сыграет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Variety.

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Актер хорошо известен зрителям, ведь именно он сыграл злодея в фильме "Тенет". Также Кеннета Брана можно увидеть в лентах "Смерть на Ниле", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Дюнкерк", "Тор" и др.



Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона / Фото Cinematico

Привлек внимание и сценарий мини-сериала "Этот величественный остров". По сюжету, во время вспышки пандемии COVID-19 британское правительство беспорядочно реагирует на кризис, тогда как медики, волонтеры и все британцы объединились в борьбе с вирусом.

"Первая волна пандемии COVID-19 запомнится навсегда. Это было время, когда страна объединилась в борьбе с невидимым врагом. Время, когда люди как никогда остро осознавали важность сообщества. Наш сериал переплетет множество правдивых историй – от Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10, до работников на передовой во всех уголках страны, документируя усилия ученых, врачей, работников домов пожилых людей и политиков, которые делали все, чтобы защитить нас от вируса", – поделился деталями проекта Майкл Уинтерботтом.

Фильмы и сериалы, снятые о пандемии коронавируса

Сериал "Этот величественный остров" станет не первым проектом о пандемии коронавируса. На основе современных событий отсняли немало лент, в частности: