Наконец компания Disney определилась с датой выхода сериала "Локи". Проект станет третьим в этом году и по очереди выйдет после сериалов "ВандаВижн" и "Сокол и Зимний солдат".

Ранее проект о брате Тора планировали запустить в мае. Но теперь известно, что сериал "Локи" выйдет 11 июня.

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Сериал "Локи": сюжет

События будут развиваться после фильма "Мстители: Финал", когда Локи похитил Тессеракт. Альтернативная версия Локи создала новую временную линию, после чего герой попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями".

Он путешествует во времени, изменяя ход истории человечества. Таким образом оказывается в ловушке собственного криминального триллера.

Известно, что в 1 сезоне сериала "Локи" будет 6 серий.

Сериал "Локи": смотрите трейлер

В главных ролях: