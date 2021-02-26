В Disney рассказали, когда выйдет сериал о Локи
Наконец компания Disney определилась с датой выхода сериала "Локи". Проект станет третьим в этом году и по очереди выйдет после сериалов "ВандаВижн" и "Сокол и Зимний солдат".
Источник:Marvel
Ранее проект о брате Тора планировали запустить в мае. Но теперь известно, что сериал "Локи" выйдет 11 июня.
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Сериал "Локи": сюжет
События будут развиваться после фильма "Мстители: Финал", когда Локи похитил Тессеракт. Альтернативная версия Локи создала новую временную линию, после чего герой попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями".
Он путешествует во времени, изменяя ход истории человечества. Таким образом оказывается в ловушке собственного криминального триллера.
Известно, что в 1 сезоне сериала "Локи" будет 6 серий.
Сериал "Локи": смотрите трейлер
В главных ролях:
- Главного героя будет играть актер, без которого теперь трудно представить этого персонажа – Том Хиддлстон.
- Также одну из главных ролей исполнит Оуэн Уилсон.
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