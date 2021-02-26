Нарешті компанія Disney визначилась з датою виходу серіалу "Локі". Проєкт стане третім у цьому році та по черзі вийде після серіалів "ВандаВіжн" та "Сокіл і Зимовий солдат".

Раніше проєкт про брата Тора планували запустити в травні. Але тепер відомо, що серіал "Локі" вийде 11 червня.

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Серіал "Локі": сюжет

Події розвиватимуться після фільму "Месники: Завершення", коли Локі викрав Тесеракт. Альтернативна версія Локі створила нову часову лінію, після чого герой потрапляє в таємничу організацію "Управління тимчасовими змінами".

Він подорожує в часі, змінюючи хід історії людства. Таким чином опиняється у пастці власного кримінального трилеру.

Відомо, що в 1 сезоні серіалу "Локі" буде 6 серій.

Серіал "Локі": дивіться трейлер

У головних ролях: