У Disney розповіли, коли вийде серіал про Локі
Нарешті компанія Disney визначилась з датою виходу серіалу "Локі". Проєкт стане третім у цьому році та по черзі вийде після серіалів "ВандаВіжн" та "Сокіл і Зимовий солдат".
Джерело:Marvel
Раніше проєкт про брата Тора планували запустити в травні. Але тепер відомо, що серіал "Локі" вийде 11 червня.
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Серіал "Локі": сюжет
Події розвиватимуться після фільму "Месники: Завершення", коли Локі викрав Тесеракт. Альтернативна версія Локі створила нову часову лінію, після чого герой потрапляє в таємничу організацію "Управління тимчасовими змінами".
Він подорожує в часі, змінюючи хід історії людства. Таким чином опиняється у пастці власного кримінального трилеру.
Відомо, що в 1 сезоні серіалу "Локі" буде 6 серій.
Серіал "Локі": дивіться трейлер
У головних ролях:
- Головного героя гратиме актор, без якого тепер важко уявити цього персонажа – Том Гіддлстон.
- Також одну з головних ролей виконає Оуен Вілсон.
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