Об этом команда объявила 1 июня. Интересно, что в феврале 2022 года ко Дню памяти Героев Небесной Сотни презентовали продолжение картины "Мама", где главная героиня воюет на невидимом фронте, спасая жизнь сына-добровольца.

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На Netflix появился украинский сериал "Мама"

Есть для вас фантастические новости. Теперь сериал "Мама" вы можете посмотреть на Netflix,

– говориться в сообщении.

Украинский сериал "Мама" покажут на Netflix / Фото с инстаграма телеканала

В сети отреагировали бурно и поощрили зарубежную публику к просмотру:

"Пусть и за границей увидят этот невероятный сериал! "Мама" в наше время";

"Я думаю, что те, кто посмотрит, не пожалеет, потому что Олеся – это лучшее, что у нас есть в кино. Браво актерам. Это шедевр";

"Вот на днях посмотрела два сезона на одном дыхании, плакала очень. Игра актеров невероятная, но, к сожалению, сейчас все это проживают, такое время".

Что известно о сериале "Мама"

"Мама" – это восьмисерийная драма, посвященная событиям на оккупированном Донбассе 2014 года. Это щемящая история о Нине Петровне, родом из Житомира, отпустившей единственного сына Василия на войну. Там парня взяли в плен, а женщина отправляется на его поиски прямо в сети врага. На ее пути будут случаться разочарование, страх и отчаяние, она встретится лицом к лицу с опасностью, чтобы попытаться освободить сына.

В сериале "Мама" сыграли заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская, Николай Боклан, Ада Роговцева, Александр Божко, Дарья Матвеева, Константин Корецкий и другие, а просмотрели его более 4,3 миллионов зрителей.

Важно добавить, что еще в июне 2022 года картина вышла на международную арену и стала доступна для просмотра в странах Европы – Чехии, Польше, Эстонии и Литве. Для этого многосерийный фильм перевели на четыре языка.

Фото из сериала "Мама" / Фото СТБ