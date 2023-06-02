Про це команда оголосила 1 червня. Цікаво, що у лютому 2022 року, до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, презентували продовження картини "Мама", де головна героїня воює на невидимому фронті, рятуючи життя сина-добровольця.

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На Netflix з'явився український серіал "Мама"

Маємо для вас фантастичні новини. Відтепер серіал "Мама" ви можете переглянути на Netflix,

– йдеться в повідомленні.

Український серіал "Мама" покажуть на Netflix / Фото з інстаграму телеканалу

У мережі відреагували бурхливо й заохотили закордонну публіку до перегляду:

"Нехай і за кордоном побачать цей неймовірний серіал! "Мама" в наш час";

"Я думаю, що ті хто перегляне, не пожалкує, бо Олеся – це найкраще, що в нас є в кіно. Браво акторам. Це шедевр";

"Ось на днях переглянула два сезони на одному диханні, плакала дуже. Гра акторів неймовірна, але, на жаль, зараз всі це проживають, такий час".

Що відомо про серіал "Мама"

"Мама" – це восьмисерійна драма, яка присвячена подіям на окупованому Донбасі 2014 року. Це щемлива історія про Ніну Петрівну, родом з Житомира, яка відпустила єдиного сина Василя на війну. Там хлопця взяли у полон, а жінка відправляється на його пошуки просто в тенета ворога. На її шляху траплятимуться розчарування, страх і відчай, вона зустрінеться віч-на-віч з небезпекою, щоб спробувати визволити сина.

У серіалі "Мама" зіграли заслужена артистка України Олеся Жураківська, Микола Боклан, Ада Роговцева, Олександр Божко, Дарія Матвєєва, Костянтин Корецький та інші, а переглянули його понад 4,3 мільйона глядачів.

Важливо додати, що ще у червні 2022 року картина вийшла на міжнародну арену і стала доступною для перегляду в країнах Європи – Чехії, Польщі, Естонії та Литві. Для цього багатосерійний фільм переклали чотирма мовами.

Кадри з серіалу "Мама" / Фото СТБ