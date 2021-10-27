Сериал месяца на Netflix: "Горничная" – почему шоу стоит посмотреть каждому и каждой

Премьера сериала "Горничная. История матери-одиночки" (Maid) состоялась на платформе Netflix 1 октября 2021 года. Редакция Кино 24 подготовила отзыв на шоу и готова вас убедить, почему оно стоит вашего внимания. О сюжете, актерах, трейлере и рейтинге читайте на Кино 24.

"Горничная" – это история об ошибках и человечности, о любви к детям и самому себе, о стыде и тяжелой работе. История о потерянных людях, которые учатся жить на собственных ошибках.

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Официальный сюжет сериала

Важно знать, что история, которую нам рассказывают через экраны, – это настоящая история, основанная на реальных фактах. Автором является Стефани Лэнд – теперь уже американская писательница, которая стала популярной благодаря своим романам, в частности, книге "Горничная. Тяжелая работа, низкая плата и материнская воля к выживанию". Сериал рассказывает нам о молодой маме, которая решается уйти от мужа. Ей придется стать матерью-одиночкой, столкнуться с жизнью на грани бедности и собственными страхами.

Актеры, принявшие участие в шоу

Сериал отличается особо сильным актерским составом. Возможно, это потому, что главных женских персонажей играют реальные мать и дочь. Это Маргарет Куэлли в роли Алекс и Энди Макдауэлл в роли ее матери Полы. Актрисы играют роли, будто прожили их в жизни – очень сильно. Судя по отзывам к сериалу, вероятно, обе будут номинированы в следующем году на Эмми.

Другие актеры сериала:

Ник Робинсон – Шон,

Аника Нони Роуз – Регина,

Трейси Вилар – Йоланда,

Райли Нивах Виттет – Медди, дочь Алекс,

Билли Берк – Генк, отец Алекс,

Б.Дж. Гаррисон – Денис,

Эми Рейд – Джоди,

Айми Кареро – Дэниель.

В статьеглавного сюжета сериала. Если вы еще не видели сериал, мы советуем пропускать детали в тексте, где написано "Внимание, спойлер!", чтобы не испортить себе впечатление от шоу.

Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes и IMDb

На независимом сайте Rotten Tomatoes сериал "Горничная" за месяц с даты дебюта получил рейтинг в 97% "сертифицированной свежести" от критиков, и 86% в рейтинге отзывов зрительской аудитории. Рейтинг сериала на IMDb составляет – 8,5.

О чем говорят истории героев

Алекс мечтает стать писательницей и получила грант на стипендию в колледже на факультете искусств. Влюбившись в бармена, Алекс вышла замуж и забеременела.

Кадр из сериала "Горничная" / Фото из Кинориума

Алекс отказалась от аборта, который ей предложил сделать муж – Шон.

Шон мечтает проехать велосипедный марафон, работает в местном баре. Неумение управлять своей агрессией и другими эмоциями усугубляют ситуацию вследствие алкогольной зависимости. Так что Алекс с дочерью Мэдди оказываются заложниками ситуации. Хотя на самом деле заложников трое. Все понимают свою ответственность, но каждый справляется с ней как умеет.

Конечно, сама Алекс – это и есть коллективный образ тысячи женщин, страдающих от современной проблемы, которая мало озвучена и называется "эмоциональное насилие". Проблема, освещенная в сериале, дает нам шанс понять: к сожалению, ни один человек на 100% не защищен от эмоционального насилия и его последствий ни государственными программами, ни полицией, ни судом.

Когда брак падает на дно, то утопленниками станут либо все, либо кто-то решится порвать эти узы – и спасется. И этим "кем-то" становится Алекс, которая в одну ночь после скандала с Шоном решает сбежать ради безопасности Мэдди.

Решение уйти из семьи, в которой совершается эмоциональное насилие, остается за пострадавшим, как и решение о возвращении. Кто-то окончательно уходит после 5 попытки, а кто-то остается в семье. Часто ради детей. У каждого свой выбор: сидеть на полу в помещении речного вокзала, последние деньги потратить на игрушку для ребенка, чтобы его порадовать. Или остаться возле эмоционально нестабильного мужа, который может покалечить не только вас, но и ребенка. У каждого свой выбор.

В первой серии по дороге к дому, где Алекс должна была сделать уборку, дочь заигралась куклой и уронила ее через открытое окно машины. Алекс настолько забыла о себе, своих нуждах и своем разуме, что оставила на шоссе машину и побежала искать куклу на обочине дороги. В автомобиль, где осталась Мэдди, врезается другой автомобиль. Мэдди остается жива, но этот шок возвращает Алекс к здравому смыслу.

На общий психологический фон главной героини следует попытаться смотреть без осуждения и оценки. Хотелось также обратить внимание на то, что у Мэдди есть целых два любящих родителя – и в ситуации, когда они оба страдают от того, что не нашли себя в жизни, каждый из них хочет одинаково ребенка поддержать, не навредить и не обидеть. Оба стараются, и, очевидно, раздельно у них это получается делать лучше, чем вместе.

Маргарет Куэлли и Райли Нивах Виттет / Фото из инстаграма Маргарет Куэлли

"Ты будешь работать? Кто будет смотреть за ребенком?"

В одном из диалогов встречается такая фраза. Так что остановимся на правах. Напомним, что у человека есть неотъемлемое право на уважение достоинства. В Украине оно, кстати, закреплено на уровне Конституции. Мы живем в 21 веке, где женщина имеет право на свой бизнес и работу. А может просто получать удовольствие от воспитания ребенка или детей в течение трех лет декрета. Или просто без детей и декретов любит вести хозяйство. Может занимать высшую должность в юридической компании, обеспечивать свою семью и оставаться чайлдфри. Все это о правах и свободах. Как и сериал – он о выборе.

И у Алекс он тоже есть – принц на белом коне, Нейт, который влюблен в Алекс еще с давних времен, когда он тоже работал в баре. Теперь он разведен, прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями. Готов прийти на помощь 24 на 7.

Но оказывается, что Нейт – это тоже не выбор Алекс. Она не может быть с Нейтом, пока зависима от него финансово и условно, ведь он ей очень помог в затруднительной ситуации, когда все остальные отвернулись. В чем дело? Почему просто не отбросить свои предубеждения? Ведь тогда все проблемы будут решены и с жильем, и с деньгами, даже с "папой" для Мэдди. Нейт – отличный человек, прекрасно относящийся к Мэдди и Алекс. В конце концов, и с любовью было бы решено тоже. Ответ следует искать в том же посттравматическом синдроме – однажды ее уже всем упрекнули. Она должна быть независимой. Чтобы показать пример дочери, что может быть иначе. Чтобы уверенно стоять на земле для себя и дочери.



Маргарет Куэлли и Райли Нивах Виттет / Фото из инстаграма Маргарет Куэлли

Отношения "дочки-матери"

В серии под названием "Морское стекло" у Шона происходит срыв в результате употребления наркотиков и алкоголя. Ему стыдно возвращаться домой, ведь он должен присматривать за дочерью, чтобы получить право опеки, за которую он борется. Работа в баре его подкашивает и в следующих сериях он оставит работу, начнет ходить (как позже окажется) с отцом Алекс на терапию для алкоголиков. И нам показывают нормальные отношения между Алекс и Шоном, кажется даже, что они готовы начать все сначала ради Мэдди, ради своих чувств. Но, как говорится, дважды в одну реку не войдешь.

Авторы сериала показывают очень сложный образ взаимоотношений дочери и матери. На первый взгляд кажется, что это взаимная зависимость, но настоящая проблема гораздо глубже.

Глубина образов – спойлеры на каждом шагу

Мать Алекс – Пола – тоже когда-то пострадала от домашнего насилия. Пола забрала Алекс аж на Аляску. Муж Полы лечился от алкоголизма и, кажется, нашел выход через веру и работу. В результате постравматического синдрома и тревожности развились биполярные расстройства, от которых она страдает больше всего, хотя и не признает этого. Алекс привыкла заботиться о матери. Поэтому она очень легко принимает роль матери для Мэдди, ведь знакома с термином ответственность, но далеко не знакома с сепарацией. Алекс трудно отпустить мать и понять, что у мамы может быть также свой выбор (возможно, не всегда лучший для нее самой, но он ее).

Гора у Миссули, на которую поднимается Алекс в своих медитациях, это она сама. В последних сериях мы видим, как она лежит на дне пропасти. И звуки тяжело доносятся до нее. Она открывает в себе второе дыхание к жизни. Ее ждет много открытий, она узнает свои страхи, желания и вспомнит о себе. Она поверила в свои силы.

Многие считают, что сериал заканчивается хеппи-эндом. Но история матери-одиночки с маленьким ребенком не может просто так закончиться на кадрах автомобиля, уезжающего навстречу восходу солнца. Для них обеих это только начало. Начало только их истории. Такие истории следует снимать и о них следует говорить публично. Людям нужно понять, что жизнь продолжается даже после тяжелого решения о том, чтобы уйти. Людям важно знать, что за той чертой жизнь может быть хорошей. И что у всех получится.

Вывод

То, что сериал раскрывает проблему домашнего насилия, – это не секрет. Телефон помощи и сайт, где можно найти поддержку, появляется в конце сериала. Это хорошо для жителей США. Еще лучше было бы иметь адаптированный телефон под каждую страну. Netflix доступен во многих странах мира по подписке. Печально, что люди, нуждающиеся в таких контактах, часто не могут себе позволить эту подписку. Чтобы посмотреть сериал, узнать номер, чтобы осмыслить это. Поэтому есть мнение, что сериал не для тех, кто страдает. А для тех, кто видит, как люди страдают. Не о том, как вы поступили бы на месте главного героя или героини, а о том, как вы могли бы помочь, если бы узнали, что кто-то знакомый или даже незнакомый находится в затруднительной ситуации. Сериал не пытается кого-нибудь чему-нибудь научить, ведь это реальность. Но следует быть осмотрительным с экранной или литературной презентацией реальности со всеми ее художественными приемами.

Оценка редакции Кино 24:

Музыкальное сопровождение – 10 из 10.

Общая оценка сериала 9 из 10

Памятку для тех, кто знает женщин, нуждающихся в помощи, можно найти на сайте Фонда "Ореховый дом", который занимается делами развития женского реинтеграционного центра. Каждый может приобщиться и помочь нуждающимся.

"Горничная" 2021: смотрите трейлер сериала