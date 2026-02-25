3 новых детективных сериала на Netflix, которые обожают украинцы
- Среди самых популярных новых сериалов на Netflix в Украине – "Свинцовые дети", "Демаскированные" и 3 сезон "Ночного агента".
- "Свинцовые дети" основан на реальной истории польского врача, а "Демаскированные" и "Ночной агент" – это шпионские детективы, которые получили популярность среди украинцев.
Стриминговая платформа Netflix постоянно радует киноманов новинками. Среди новых сериалов есть сразу несколько таких, которые уже полюбились украинцам.
В частности, пользователи Netflix в Украине обожают детективы, о чем свидетельствует традиционный блог Tudum, посвященный проектам Netflix. Подробнее – далее.
Тоже интересно Новая украинская комедия, которая стремительно набирает популярность на Netflix
Какие сериалы самые популярные на Netflix?
"Свинцовые дети"
Рейтинг IMDb: 7.6
Лидирует в рейтинге польский драматический мини-сериал, основанный на реальной истории. В 6 эпизодах показаны события, происходившие в 1970-х годах в Силезии, что в районе Катовице. Там польский врач Иоланта Вадовская-Кроль собирала доказательства и выступала против промышленных гигантов и коммунистической власти, которая боялась экономических потерь. Причиной этому были проблемы со здоровьем у детей: анемия, проблемы с развитием, неврологические расстройства, вызванные отравлением свинцом из-за выбросов металлургического завода.
"Свинцовые дети": смотрите онлайн трейлер сериала
"Демаскированные"
Рейтинг IMDb: 6.9
Этот шпионский детектив быстро вытеснил из лидеров "Бриджертонов". По сюжету, супруги бывших шпионов стремились начать спокойную, счастливую жизнь, помогая тем, кто нуждается в защите. Однако неожиданно появляется давний враг, и теперь главные герои – Саймон и Мерет, а также их близкие оказываются в огромной опасности.
"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ночной агент", 3 сезон
Рейтинг IMDb: 7.4
3 сезон американского боевика тоже вырвался в лидеры. Главный герой – молодой агент ФБР Питер Сазерленд является ответственным за линию экстренной связи. Он принимает звонок, который погружает его в смертельно опасный заговор с участием предателя в Белом доме. Этот сериал изрядно полюбился зрителям, поэтому украинцы пересматривают предыдущие сезоны и наслаждаются новым.
"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
Что еще сейчас смотрят на Netflix?
Среди самых популярных сериалов неизменно есть "Бриджертоны". Уже 26 февраля состоится премьера 2 части 4 сезона, а пока фанаты сериала наслаждаются предыдущими сезонами. В 4 сезоне рассказывается история Бенедикта Бриджертона, который наконец налаживает личную жизнь.