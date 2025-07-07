Гарри Поттер возвращается: фотосравнение всех новых актеров со звездами оригинальных фильмов

В 2023 году впервые стало известно, что культовые книги о Гарри Поттере экранизируют снова. Но на этот раз в историю погрузятся значительно глубже и представят ее в виде сериала. За создание взялся телеканал HBO.

Детали создания сериала оставались в основном в секрете до того, как объявили о кастинге на главные роли. Сначала объявили актера, который воплотит роль Дамблдора, а за ним – других профессоров, "Золотое трио" и второстепенных персонажей. Кино 24 сравнил всех актеров, которых выбрали на роли нового сериала о Гарри Поттере, и тех, кто сыграл этих персонажей в оригинальной франшизе. Интересно Ей было почти 40 лет: почему на роль Плаксивой Мирты в "Гарри Поттере" выбрали взрослую актрису Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Аластер Стаут в роли Рона Уизли

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Джон Лингоу в роли Албуса Дамблдора

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Джанет Мактир в роли Минервы Макгонегел

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Люк Тэллон в роли Квиринуса Квирела

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Пол Ваутхаус в роли Аргуса Филча

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Локс Пратт в роли Драко Мелфоя

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Бел Поули в роли Петунии Дурсли

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Дэниел Ригби в роли Вернона Дурсли

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Алессия Леони в роли Парвати Патил в роли Парвати Патил

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Сиенна Муса в роли Лаванды Браун

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24 Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа

Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24