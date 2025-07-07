Укр Рус
Кино Подборки кино Гарри Поттер возвращается: фотосравнение всех новых актеров со звездами оригинальных фильмов
7 июля, 23:57
2

Гарри Поттер возвращается: фотосравнение всех новых актеров со звездами оригинальных фильмов

Мария Касий
Основні тези
  • В 2023 году объявили о создании сериала по книгам о Гарри Поттере, который изготовит телеканал HBO.
  • Впоследствии объявили кастинг на главные роли, а затем представили актеров – включая Доминика Маклафлина (Гарри Поттер), Аластера Стаута (Рон Уизли), Арабеллу Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и других.
  • Сериал обещает более глубокое погружение в историю.

В 2023 году впервые стало известно, что культовые книги о Гарри Поттере экранизируют снова. Но на этот раз в историю погрузятся значительно глубже и представят ее в виде сериала. За создание взялся телеканал HBO.

Детали создания сериала оставались в основном в секрете до того, как объявили о кастинге на главные роли. Сначала объявили актера, который воплотит роль Дамблдора, а за ним – других профессоров, "Золотое трио" и второстепенных персонажей. Кино 24 сравнил всех актеров, которых выбрали на роли нового сериала о Гарри Поттере, и тех, кто сыграл этих персонажей в оригинальной франшизе.

Интересно Ей было почти 40 лет: почему на роль Плаксивой Мирты в "Гарри Поттере" выбрали взрослую актрису


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24


Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24