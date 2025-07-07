Гарри Поттер возвращается: фотосравнение всех новых актеров со звездами оригинальных фильмов
- В 2023 году объявили о создании сериала по книгам о Гарри Поттере, который изготовит телеканал HBO.
- Впоследствии объявили кастинг на главные роли, а затем представили актеров – включая Доминика Маклафлина (Гарри Поттер), Аластера Стаута (Рон Уизли), Арабеллу Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и других.
- Сериал обещает более глубокое погружение в историю.
В 2023 году впервые стало известно, что культовые книги о Гарри Поттере экранизируют снова. Но на этот раз в историю погрузятся значительно глубже и представят ее в виде сериала. За создание взялся телеканал HBO.
- 1Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера
- 2Аластер Стаут в роли Рона Уизли
- 3Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер
- 4Джон Лингоу в роли Албуса Дамблдора
- 5Джанет Мактир в роли Минервы Макгонегел
- 6Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа
- 7Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида
- 8Люк Тэллон в роли Квиринуса Квирела
- 9Пол Ваутхаус в роли Аргуса Филча
- 10Локс Пратт в роли Драко Мелфоя
- 11Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя
- 12Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли
- 13Бел Поули в роли Петунии Дурсли
- 14Дэниел Ригби в роли Вернона Дурсли
- 15Алессия Леони в роли Парвати Патил в роли Парвати Патил
- 16Сиенна Муса в роли Лаванды Браун
- 17Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана
- 18Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа
Детали создания сериала оставались в основном в секрете до того, как объявили о кастинге на главные роли. Сначала объявили актера, который воплотит роль Дамблдора, а за ним – других профессоров, "Золотое трио" и второстепенных персонажей. Кино 24 сравнил всех актеров, которых выбрали на роли нового сериала о Гарри Поттере, и тех, кто сыграл этих персонажей в оригинальной франшизе.
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Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Аластер Стаут в роли Рона Уизли
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Джон Лингоу в роли Албуса Дамблдора
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Джанет Мактир в роли Минервы Макгонегел
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Ник Фрост в роли Рубеуса Хегрида
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Люк Тэллон в роли Квиринуса Квирела
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Пол Ваутхаус в роли Аргуса Филча
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Локс Пратт в роли Драко Мелфоя
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Бел Поули в роли Петунии Дурсли
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Дэниел Ригби в роли Вернона Дурсли
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Алессия Леони в роли Парвати Патил в роли Парвати Патил
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Сиенна Муса в роли Лаванды Браун
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24
Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана
Новые актеры и оригинальные персонажи / Коллаж Кино 24