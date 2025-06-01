Netflix объявил дату выхода 5 сезона "Очень странных дел": он станет последним
- 5 сезон "Очень странных дел" выйдет в трех частях: 27 ноября 2025 года, 26 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.
- События сезона будут происходить осенью 1987 года, где герои пытаются найти и уничтожить Векну.
Компания Netflix объявила, когда выйдет последний 5 сезон сериала "Очень странные дела". Зрители смогут увидеть новые эпизоды уже этой осенью.
5 сезон сериала "Очень странные дела" выйдет в трех частях. Пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.
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Когда выйдет 5 сезон "Очень странных чудес"
Выход первой части 5 сезона сериала "Очень странные дела" запланирован на 27 ноября 2025 года, второй – на 26 декабря 2025 года, а третьей – на 1 января 2026 года.
События 5 сезона будут разворачиваться осенью 1987 года. Главных героев объединяет единая цель: найти и убить Векну. Но он исчез, местонахождение и планы остаются неизвестными. Правительство усложняет миссию, ведь вводит в городе военный карантин и усиливает охоту на Одиннадцать, поэтому она вынуждена снова скрываться.
Приближается годовщина исчезновения Вилла, нарастает тяжелый и знакомый ужас. Финальная битва приближается, а вместе с ней – тьма, мощнее и смертоноснее всего, с чем герои сталкивались ранее. Нужна будет вся команда, чтобы положить конец этому кошмару.
Сериал "Очень странные дела" 5 сезон: анонс даты выхода
Актерский состав 5 сезона "Очень странных дел"
- Вайнона Райдер – Джойс Байерс;
- Дэвид Харбор – Джим Хоппер;
- Милли Бобби Браун – Одиннадцать;
- Финн Вулфгард – Майк Уилер;
- Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон;
- Калеб Маклафлин – Лукас Синклер;
- Ноа Шнапп – Уилл Байерс;
- Сэди Синк – Макс Мейфилд;
- Наталия Дайер – Нэнси Уилер;
- Чарли Хитон – Джонатан Байерс;
- Джо Кири – Стив Харрингтон;
- Майя Хоук – Робин Бакли;
- Приа Фергюсон – Эрика Синклер;
- Бретт Хельман – Мюррей;
- Джейми Кэмпбелл Бовер – Векна;
- Кара Буоно – Карен Уилер;
- Эмибет Макналти – Вики;
- Нелл Фишер – Холли Уилер;
- Джейк Коннелли – Дерек Тернбоу;
- Алекс Бро – лейтенант Акерс;
- Линда Гамильтон – доктор Кей.
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