Тогда лента вызвала совершенно разные реакции у украинцев. Некоторые поддерживал создателей сериала за такой качественный украинский кинопродукт, а другие критиковали сериал из-за неуместного изображения войны.

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Сериал "Первые дни" вышел онлайн: о чем сюжет

Это шесть художественных мини-фильмов, созданных и вдохновленных реальными событиями. Действие разворачивается в Киеве в начале полномасштабного вторжения. Создатели проекта взяли за основу истории местных жителей, которые оставались в столице в феврале-марте 2022 года.

Это обычные люди, оказавшиеся в чрезвычайных, страшных условиях – впрочем, сохранили человечность, любовь к близким и веру в будущее,

– так авторы описывают своих героев.

Ольга вместе со своими детьми вынуждена поделить один дом с двумя мужчинами – нынешним и бывшим. Максим, работая в зоопарке, остается на работе из-за войны и не может покинуть место. Бездомный мужчина, живущий в автомобиле, оказывает помощь местной ТрО, а маленький Егор успокаивает себя, представляя, что он сбивает ракеты, подобные злым птичкам, в своем воображении. Немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но неожиданно присоединяется к волонтерам и участвует в их работе. Легенда украинской эстрады, Андрея Данилко, проводит скромную жизнь в своем киевском апартаменте и становится источником вдохновения для миллионов.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

Первая украинская премьера на Netflix: что о ленте говорят в сети

Сериал собирает разные отзывы – от положительных до разочарованных, даже возмущенных. Одни впечатления могут быть в стиле "О, Боже, это замечательный сериал, смотрела с восторгом и плакала!" В других случаях можно услышать "О, Боже, это стыд и facepalm, я была в ярости!".

Наиболее критические отзывы можно найти в комментариях волонтера под ником "лучанка". Она выражала возмущение во всем, утверждая, что создатели сериала существенно опровергли опасность первых дней большого вторжения, не придерживались логики, и она чувствует стыд за то, что это может увидеть зритель в других странах.

Впрочем, продюсер сериала объяснила, что ленту снимали, в первую очередь о людях и для людей.

Все эпизоды проникнуты надеждой, оптимизмом, верой в лучшее и даже юмором, насколько это может быть уместным в каждом отдельном случае. Это сознательный шаг, как раз для того, чтобы у украинского зрителя во время просмотра не возникло той острой боли, которая бы не дала ему досмотреть сериал до конца,

– сказала Анна Елисеева.

Несмотря на резкую критику от многих зрителей, среди украинцев есть те, кто выражает отличное мнение о фильме, утверждая, что такие кинокартины очень важны сегодня для нас и наших потомков. Они считают, что это необходимо, чтобы не забывать, кто является нашим врагом и то, какими были первые дни.

Недавно своим впечатлением от ленты поделилась украинская ведущая, Маша Ефросинина.

Сериал, который просто пробил меня: вернул в те переживания начала вторжения, от которых до сих пор стынет кровь. Но я считаю, что такие фильмы нужно и снимать, и смотреть, и показывать миру – это история украинцев навсегда,

– написала Маша.

Вслед за Ефросининой своими мыслями о ленте поделились и подписчики. Вот, как теперь реагирует сеть на "Первые дни":

"Я смотрела сериал с дочкой-подростком и мы вспоминали наши первые дни, говорили о них, об этих первых 24 часа."

"А мне чего-то не хочется его смотреть, не хочу возвращаться в те дни – очень больно, потому что все помню и без сериала. Помню глаза своей дочери, когда над нашим домом в Харькове свистели ракеты, помню голос своего сына в трубке, когда он принимал решение вывозить свою семью с четырех месячной дочкой из Киева. Помню..."

"Все серии интересны по-своему. Больше всего запомнились: про двух мам, про бездомного с сыном, и про Данилко."

"Уже смотрела. Истории раскрыты достаточно сдержанно, но каждая из них передает тот набор эмоций и переживаний, которые проживали украинцы в начале вторжения."

"Я начала смотреть, но не смогла. Тяжелые воспоминания"

Сериал можно будет посмотреть на "1+1" уже сегодня и завтра в 22:15 часов.