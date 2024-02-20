Тоді стрічка викликала абсолютно різні реакції в українців. Дехто підтримував творців серіалу за такий якісний український кінопродукт, а інші критикували серіал через недоречне зображення війни.

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Серіал "Перші дні" вийшов онлайн: про що сюжет

Це шість художніх мініфільмів, створених та натхненних реальними подіями. Дія розгортається в Києві на початку повномасштабного вторгнення. Творці проєкту взяли за основу історії місцевих мешканців, які залишалися в столиці в лютому-березні 2022 року.

Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах – утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє,

– так автори описують своїх героїв.

Ольга разом зі своїми дітьми змушена поділити один будинок з двома чоловіками – нинішнім і колишнім. Максим, працюючи у зоопарку, залишається на роботі через війну і не може покинути місце. Бездомний чоловік, що мешкає в автомобілі, надає допомогу місцевій ТрО, а маленький Єгор заспокоює себе, уявляючи, що він збиває ракети, подібні до злих пташок, у своїй уяві. Німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але несподівано приєднується до волонтерів і бере участь у їхній роботі. Легенда української естради, Андрій Данилко, проводить скромне життя у своєму київському апартаменті й стає джерелом натхнення для мільйонів.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Серіал збирає різні відгуки – від позитивних до розчарованих, навіть обурених. Одні враження можуть бути у стилі "О, Боже, це чудовий серіал, переглядала з захопленням і плакала!" В інших випадках можна почути "О, Боже, це сором і facepalm, я була розлючена!".

Найбільш критичні відгуки можна знайти у коментарях волонтерки під ніком "лучанка". Вона виражала обурення у всьому, стверджуючи, що творці серіалу суттєво спростували небезпеку перших днів великого вторгнення, не дотрималися логіки, і вона відчуває сором за те, що це може побачити глядач в інших країнах.

Утім, продюсерка серіалу пояснила, що стрічку знімали, у першу чергу про людей і для людей.

Усі епізоди пройняті надією, оптимізмом, вірою в краще і навіть гумором, наскільки це може бути доречним у кожному окремому випадку. Це свідомий крок, якраз для того, щоб в українського глядача під час перегляду не виникло того гострого болю, який би не дав йому додивитися серіал до кінця,

– сказала Анна Єлісєєва.

Попри різку критику від багатьох глядачів, серед українців є ті, хто висловлює відмінну думку про фільм, стверджуючи, що такі кінокартини є дуже важливими сьогодні для нас і наших нащадків. Вони вважають, що це необхідно, щоб не забувати, хто є нашим ворогом і те, якими були перші дні.

Нещодавно своїм враженням від стрічки поділилась українська ведуча Маша Єфросиніна.

Серіал, який просто пробив мене: повернув в ті переживання початку вторгнення, від яких досі холоне кров. Але я вважаю, що такі фільми потрібно і знімати, і дивитися, і показувати світу – це історія українців назавжди,

– написала Маша.

Вслід за Єфросиніною своїми думками про стрічку поділились і підписники. Ось, як тепер реагує мережа на "Перші дні":

"Я дивилася серіал із донькою-підлітком і ми згадували наші перші дні, говорили про них, про ці перші 24 години."

"А мені чогось не хочеться його дивитись, не хочу повертатися в ті дні – дуже боляче, бо все пам'ятаю і без серіалу. Пам'ятаю очі своєї доньки, коли над нашим домом в Харкові свистіли ракети, памʼятаю голос свого сина в слухавці, коли він приймав рішення вивозити свою сім'ю з чотири місячною донечкою з Києва. Пам'ятаю..."

"Всі серії цікаві по-своєму. Найбільше запам'ятались: про двох мам, про безхатька з сином, і про Данилка."

"Вже дивилася. Історії розкриті досить стримано, але кожна з них передає той набір емоцій і переживань, які проживали українці на початку вторгнення."

"Я почала дивитись, але не змогла. Тяжкі спогади"

Серіал можна буде подивитись на "1+1" вже сьогодні та завтра о 22:15 год.