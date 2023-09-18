"Великий век Роксолана": что нужно знать о легендарной турецкой истории

Легендарный турецкий сериал "Великий век" (в оригинале Muhteşem Yüzyıl) покорил сердца украинских телезрителей. История о любви и разлуке, победе и проигрыше, ненависти и предательстве, врагах и друзьях – долговременная борьба каждого из героев.

Сериал транслировали по телевидению 4 года: с 2011 по 2014 год. Правда, телеканалы сегодня снова возвращают зрителей в турецкое прошлое.

Не упустите Для самых преданных поклонников: 5 лучших футбольных фильмов

Упоминание об Украине: о чем рассказывает сюжет

История основана на реальных событиях и развивается в Османской империи 16 века, когда государством правил султан Сулейман Величественный. Однажды в его гарем в роли рабыни и наложницы попадает девушка из Украины – Роксолана. В сериале ее называли Александрой (по украинской версии – Анастасия Лисовская), но до тех пор, пока она не приняла ислам и получила новое имя Гюррем. Женщина смогла завоевать расположение властителя и заключила с ним никах – брачный договор. Это сделало ее законной супругой султана.



Гюррем принимает ислам / Фото IMDb

У них родилось пятеро детей: четверо сыновей (Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир) и одна дочь (Михримах). Гюррем стала повелительницей не только сердца Сулеймана, но и всего гарема. Играя в игры, нажила немало врагов, многие из которых оказались в могиле.

Однако до Гюррем любимицей султана была Махидевран-султан, подарившая ему первенца Мустафу, ставшего главным претендентом на трон. Но Сулейман взял на себя роль сыновей и отдал приказ казнить Мустафу на собственных глазах.

Дети Гюррем также не дожили до старости: Мехмет умер от оспы, Джихангир от страшного заболевания, ведь имел дефект со спиной еще с младенца, а Баязид со своими детьми и любимой были задушены по приказу старшего брата Селима.

Сериал заканчивается походом Сулеймана в Венгрию. Султан имел проблемы с ногами и страдал сильной болью. Последний его приказ – захватить крепость Сигетвар, однако ему не удалось своими глазами увидеть то ли достижение, то ли проигрыш, ведь голос лучшего друга Ибрагима позвал предстать перед Аллахом.



Султан Сулейман сидит на троне / Фото IMDb

Сезоны и серии

Создатели сериала работали над ним более 4 лет. За это время удалось снять 4 сезона, вместивших 139 серий. Средняя продолжительность просмотра одной серии – от 90 до 150 минут.

1 сезон – серии 1 – 24;

– серии 1 – 24; 2 сезон – серии 25 – 63;

– серии 25 – 63; 3 сезон – серии 64 – 103;

– серии 64 – 103; 4 сезон – серии 104 – 139.

В 2015 году история получила продолжение под названием "Великий век. Новая обладательница": события посвящены потомкам легендарной Роксоланы Османской империи 17 века.



"Великий век. Новая обладательница" / Фото IMDb

Что интересного могли не знать о сериале

Это самый дорогой сериал в истории турецкого телевидения: по разным оценкам авторы располагали 2 миллионами долларов.

Модельеры создали около 2000 тысяч костюмов, 200 из которых были сшиты для султана.

В 5-й серии во время похода султана можно увидеть Каменец-Подольскую крепость.

Над декорациями работали более 5 месяцев.



"Великий век. Роксолана" – главные герои / Фото IMDb

Поддержка Украины

С началом полномасштабного вторжения России в Украину ряд популярных турецких актеров стали в поддержку нашего государства, среди которых были и актеры "Великого века". Однако исполнительница роли Гюррем продолжает играть в "молчание" и на 76-м Каннском фестивале Мерьем Узерли одела платье от российской модельерки Юлии Янины. Бурак Озичвит, сыгравший роль Малкочеглу Бали бея, уже несколько раз попадал в скандалы. В частности, ездил с семьей в Чеченскую республику на встречу с Рамзаном Кадыровым.



Бурак Озичвит встретился с Рамзаном Кадыровым/Фото с личной страницы Кадырова

Автор: Марта Гнат