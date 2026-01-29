Полный рейтинг сериалов, которые чаще всего смотрят в Украине, уже опубликовали на стриминговой платформе Netflix.

Какие сериалы сейчас самые популярные в Украине?

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

В роскошном поместье случается загадочное убийство. За расследование этого дела берется леди Айлина Брент – женщина с острым умом и большой настойчивостью. Но удастся ли ей преодолеть препятствия и отыскать правду?

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Его и ее"

Мини-сериал, который наделал много шума в соцсетях. В центре сюжета – детектив и журналистка, которые до сих пор женаты, но давно не общались. А теперь они расследуют убийство, в совершении которого подозревают друг друга.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Как на льду"

Романтическая теледрама, которая подарит уют в эти холодные вечера. Главная героиня – бывшая танцовщица, которая возвращается на лед с увлекательным новым партнером. Однако она до сих пор вспоминает прошлого, ведь он был ее первой любовью.

"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убегай"

Еще один мини-сериал, который несколько недель вирусится в сети. Пейдж Грин загадочно исчезла и отец берется разыскивать девочку. Так он оказывается в центре дела об убийстве и наталкивается на тайны, к которым не был готов.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в рейтинге есть:

"Очень странные дела", 5 сезон;

"Очень странные дела", 4 сезон;

"Очень странные дела", 3 сезон;

"Очень странные дела", 1 сезон;

"Очень странные дела", 2 сезон;

"Освободить Берта", 1 сезон.

На Netflix вышел 4 сезон "Бриджертонов"

29 января состоялась премьера первой части 4 сезона "Бриджертонов", так что сейчас этот сериал вырывается в топы. В этом сезоне в центре сюжета второй сын – Бенедикт Бриджертон и его личная жизнь. Пришло время ему найти свою возлюбленную и построить собственную семью. Этот сезон будет напоминать историю о Золушке.