Второй сезон выйдет в двух частях: премьера первой запланирована на 6 августа, а второй – на 3 сентября. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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События второго сезона будут разворачиваться в академии "Невермор", а Дженна Ортега вернется к роли Венздей Аддамс, которая будет пытаться помешать убийству и разгадать тайну, связанную с ее родителями.

К Дженне Ортеги присоединятся Эмма Майерс, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Виктор Доробанту, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Джейми МакШейн и Фред Армисен.

Во втором сезоне также появятся новые актеры: Стив Бушеми, Билли Пайпер, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер, Ноа Тейлор и другие. Загадочную роль сыграет певица Леди Гага.

"Венздей" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Кроме того, Netflix опубликовал кадры со второго сезона:

Что известно о сериале "Венздей"

"Венздей" – американский комедийный сериал в жанре ужасов, основан на персонаже Венздей Аддамс из "Семейки Аддамс". Премьера состоялась на Netflix 23 ноября 2022 года.

По сюжету, Венздей Аддамс поступает в академию "Невермор", школы для "изгнанников", где когда-то учились ее родители, Гомес и Мортиша. Девушка решает расследовать убийства, совершенные странным монстром.

Ранее мы рассказывали о деталях, которые нужно знать о втором сезоне сериала "Вендзей".