Другий сезон вийде у двох частинах: прем'єра першої запланована на 6 серпня, а другої – на 3 вересня. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Події другого сезону розгортатимуться в академії "Невермор", а Дженна Ортега повернеться до ролі Венздей Аддамс, яка намагатиметься перешкодити вбивству та розгадати таємницю, пов'язану з її батьками.

До Дженни Ортеги приєднаються Емма Майерс, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджі Фармер, Віктор Доробанту, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Ісаак Ордонес, Луянда Унаті Льюїс-Ньяво, Джеймі МакШейн та Фред Армісен.

У другому сезоні також з'являться нові актори: Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер, Ноа Тейлор та інші. Загадкову роль зіграє співачка Леді Гага.

"Венздей" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Крім того, Netflix опублікував кадри з другого сезону:

Що відомо про серіал "Венздей"

"Венздей" – американський комедійний серіал у жанрі жахів, заснований на персонажі Венздей Аддамс із "Сімейки Аддамсів". Прем'єра відбулася на Netflix 23 листопада 2022 року.

За сюжетом, Венздей Аддамс вступає до академії "Невермор", школи для "вигнанців", де колись вчилися її батьки, Гомес та Мортіша. Дівчина вирішує розслідувати вбивства, скоєні дивним монстром.

Раніше ми розповідали про деталі, які потрібно знати про другий сезон серіалу "Вендзей".