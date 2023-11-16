Сериал "Женский врач Новая жизнь" покоряет сердца украинцев: кто сыграл любимых персонажей
Перезагрузка сериала "Женский врач" оправдывает все ожидания кинотворцев и зрителей. От просмотра ленты трудно оторваться, ведь она не только о жизненных обстоятельствах, происходящих в больнице, но и о важных человеческих ценностях, о которых нельзя забывать.
В сериале исполняют роли украинские актеры: Тарас Цымбалюк, Анастасия Цимбалару, Андрей Исаенко и другие. Читайте, кого сыграли звезды украинского кино и смотрите, как превратились народные любимцы.
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Актеры, сыгравшие в сериале "Женский врач. Новая жизнь"
Анастасия Цимбалару – Руденко Елена Петровна
Актриса сыграла в сериале заведующую гинекологическим отделением – Елену Петровну Руденко. Суровую, педантичную отличницу, которая не любит ошибаться и привыкла к трудностям. Она влюблена в нового рядового врача-гинеколога, с которым у них были очень теплые отношения, но сейчас для зрителей возникает вопрос: будет ли пара вместе в финале сериала?
Андрей Исаенко – Гончар Михаил Иванович
Михаил Иванович в сериале – воплощение справедливости, ответственности и борьбы за правду. Гончар никогда не уступает свои принципы, но пожертвовать работой и должностью ради любимого человека – он готов. Но приведет ли это к счастливому финалу, узнаем совсем скоро.
Тарас Цымбалюк – Балюк Андрей
Цымбалюк играет роль Андрея, много лет защищавшего Украину, но после многочисленных травм ему запрещено возвращаться на службу и он попадает на работу в больницу, где работает его бывший друг. Мужчин соединяют неприятные воспоминания прошлого, однако, наконец все обсудив, они отпустили все обиды и возобновили свое общение.
Иван Жилюк – Витя
Витя в сериале играет роль заведующего отделением. В начале фильма актер изображен как сладострастный мужчина, который обижен на Елену Руденко, которая избрала не его. Это был персонаж, которого интересовали только собственные амбиции и который готов был переступить через себя или воспользоваться чувствами женщины, которая его любит, лишь бы получить желаемое. Приближается конец сериала, а вместе с тем меняется персонаж и его поступки. Только развязка этой истории покажет нам настоящего Витю.
Алексей Нагрудный – Сердюк Юрий Назарович
В первых сериях Юрия Назаровича сразу изобразили для зрителей как человека, который гонится только за должностью. Он готов: врать, спать с директором центра, подставлять других – все, лишь бы получить желаемое место в кресле главного. Впрочем, события в личной жизни понемногу меняют этого героя и в конце мы узнаем, станет ли Сердюк человечным по отношению к другим, будет ли дальше думать только о своей выгоде.
Анастасия Котляр – администратор Леся
Администратор центра всегда с улыбкой встречает врачей и терпеливо записывает пациентов на прием. Леся является супругой с медсестрой Лидией и влюблена в лаборанта Андрея. Она ответственная, честная и искренняя. Леся уверена, что добро возвращается добром и призывает всех совершать почетные дела, в частности – донатить.
Среди актеров также:
- Нина Набоко;
- Александра Люта;
- Александра Эпштейна;
- Алексей Зорин;
- Елена Михайличенко;
- Анатолий Тихомиров;
- Валентина Вовченко;
- Ярослав Шахторин;
- Кирилл Прокопчук;
- Людмила Курмель и другие.
"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала