Есть и такие, которые не вызывали ажиотаж в обществе, однако стоят внимания не меньше, чем "Люпен" или "Корона". Далее выбирайте сериал, который смотрите уже сегодня.
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"Переполненная комната" / The Crowded Room
Рейтинг IMDb: 7.6
События происходят летом 1979 года на Мангеттене. Дэнни Салливана задерживают по обвинению в убийстве. Следователь Риа проводит с задержанным многочасовые беседы, чтобы понять, какая цепочка событий привела Дэнни к тому роковому дню.
"Переполненная комната": смотрите онлайн трейлер сериала
"Правдивая терапия" / Shrinking
Рейтинг IMDb: 8.0
Нарушая профессиональную этику, психотерапевт стал рассказывать своим клиентам, как им нужно вести себя в той или иной ситуации.
"Правдивая терапия": смотрите онлайн трейлер сериала
"Поляна" / The Clearing
Рейтинг IMDb: 6.2
Женщина вынуждена столкнуться с кошмарами своего прошлого, чтобы остановить тайный культ, охотящийся на детей.
"Поляна": смотрите онлайн трейлер сериала
"Падение дома Ашеров" / The Fall of the House of Usher
Рейтинг IMDb: 8.0
Брат и сестра будут семейной династией, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Однако ее наследники при загадочных обстоятельствах начинают гибнуть друг за другом.
"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала
"Перехваченный рейс" / Hijack
Рейтинг IMDb: 7.4
Когда самолет захватывают во время полета из Дубая в Лондон, опытный посредник пытается применить свои навыки, чтобы спасти пассажиров.
"Перехваченный рейс": смотрите онлайн трейлер сериала
"Счастливчик Генк" / Lucky Hank
Рейтинг IMDb: 6.8
Это увлекательная история о кризисе среднего возраста, с которым борются заведующий кафедрой английского языка и его жена.
"Счастливчик Генк": смотрите онлайн трейлер сериала
"Замкнутый круг" / Full Circle
Рейтинг IMDb: 6.4
При расследовании неудачного похищения становятся известны давние тайны, связывающие множество персонажей и культур в современном Нью-Йорке.
"Замкнутый круг": смотрите онлайн трейлер сериала
"Тайна бункера" / Silo
Рейтинг IMDb: 8.1
События происходят в будущем, когда тысячи людей живут в большом подземном бункере. При загадочных обстоятельствах жители умирают и инженер Джулиет раскрывает потрясающие тайны, пытается узнать всю правду о бункере.
"Тайна бункера": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чудотворцы" / Miracle Workers
Рейтинг IMDb: 7.1
Господь хочет уничтожить Землю, но два ангела пытаются убедить его, что человечество заслуживает еще одного шанса. Для получения этого шанса ангелы должны совершить чудо – заставить пару незнакомцев влюбиться друг в друга.
"Чудотворцы": смотрите онлайн трейлер сериала