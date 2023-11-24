Есть и такие, которые не вызывали ажиотаж в обществе, однако стоят внимания не меньше, чем "Люпен" или "Корона". Далее выбирайте сериал, который смотрите уже сегодня.

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"Переполненная комната" / The Crowded Room

Рейтинг IMDb: 7.6

События происходят летом 1979 года на Мангеттене. Дэнни Салливана задерживают по обвинению в убийстве. Следователь Риа проводит с задержанным многочасовые беседы, чтобы понять, какая цепочка событий привела Дэнни к тому роковому дню.

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"Правдивая терапия" / Shrinking

Рейтинг IMDb: 8.0

Нарушая профессиональную этику, психотерапевт стал рассказывать своим клиентам, как им нужно вести себя в той или иной ситуации.

"Правдивая терапия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поляна" / The Clearing

Рейтинг IMDb: 6.2

Женщина вынуждена столкнуться с кошмарами своего прошлого, чтобы остановить тайный культ, охотящийся на детей.

"Поляна": смотрите онлайн трейлер сериала

"Падение дома Ашеров" / The Fall of the House of Usher

Рейтинг IMDb: 8.0

Брат и сестра будут семейной династией, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Однако ее наследники при загадочных обстоятельствах начинают гибнуть друг за другом.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перехваченный рейс" / Hijack

Рейтинг IMDb: 7.4

Когда самолет захватывают во время полета из Дубая в Лондон, опытный посредник пытается применить свои навыки, чтобы спасти пассажиров.

"Перехваченный рейс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Счастливчик Генк" / Lucky Hank

Рейтинг IMDb: 6.8

Это увлекательная история о кризисе среднего возраста, с которым борются заведующий кафедрой английского языка и его жена.

"Счастливчик Генк": смотрите онлайн трейлер сериала

"Замкнутый круг" / Full Circle

Рейтинг IMDb: 6.4

При расследовании неудачного похищения становятся известны давние тайны, связывающие множество персонажей и культур в современном Нью-Йорке.

"Замкнутый круг": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тайна бункера" / Silo

Рейтинг IMDb: 8.1

События происходят в будущем, когда тысячи людей живут в большом подземном бункере. При загадочных обстоятельствах жители умирают и инженер Джулиет раскрывает потрясающие тайны, пытается узнать всю правду о бункере.

"Тайна бункера": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чудотворцы" / Miracle Workers

Рейтинг IMDb: 7.1

Господь хочет уничтожить Землю, но два ангела пытаются убедить его, что человечество заслуживает еще одного шанса. Для получения этого шанса ангелы должны совершить чудо – заставить пару незнакомцев влюбиться друг в друга.

"Чудотворцы": смотрите онлайн трейлер сериала