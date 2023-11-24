Є й такі, що не викликали ажіотаж у суспільстві, однак вартують уваги не менше, ніж "Люпен" чи "Корона". Далі обирайте серіал, який дивитиметесь вже сьогодні.
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"Переповнена кімната" / The Crowded Room
Рейтинг IMDb: 7.6
Події відбуваються влітку 1979 року на Мангеттені. Денні Саллівана затримують за звинуваченням у вбивстві. Слідча Ріа проводить з затриманим багатогодинні бесіди, щоб зрозуміти, який ланцюжок подій привів Денні до того фатального дня.
"Переповнена кімната": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Правдива терапія" / Shrinking
Рейтинг IMDb: 8.0
Порушуючи професійну етику, психотерапевт почав розказувати своїм клієнтам, як їм потрібно поводитися в тій чи іншій ситуації.
"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Галявина" / The Clearing
Рейтинг IMDb: 6.2
Жінка змушена зіткнутися з кошмарами свого минулого, щоб зупинити таємний культ, який полює на дітей.
"Галявина": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Падіння дому Ашерів" / The Fall of the House of Usher
Рейтинг IMDb: 8.0
Брат і сестра будуть сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє. Однак її спадкоємці за загадкових обставин починають гинути один за одним.
"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Перехоплений рейс" / Hijack
Рейтинг IMDb: 7.4
Коли літак захоплюють під час польоту з Дубая в Лондон, досвідчений посередник намагається застосувати свої навички, щоб врятувати пасажирів.
"Перехоплений рейс": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Щасливчик Генк" / Lucky Hank
Рейтинг IMDb: 6.8
Це захоплива історія про кризу середнього віку, з якою борються завідувач кафедри англійської мови та його дружина.
"Щасливчик Генк": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Замкнуте коло" / Full Circle
Рейтинг IMDb: 6.4
Під час розслідування невдалого викрадення стають відомими давні таємниці, що пов'язують безліч персонажів і культур у сучасному Нью-Йорку.
"Замкнуте коло": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Таємниця бункера" / Silo
Рейтинг IMDb: 8.1
Події відбуваються в майбутньому, коли тисячі людей живуть у великому підземному бункері. За загадкових обставин жителі помирають й інженерка Джулієт розкриває приголомшливі таємниці, намагається дізнатися всю правду про бункер.
"Таємниця бункера": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чудотворці" / Miracle Workers
Рейтинг IMDb: 7.1
Господь хоче знищити Землю, але два ангели намагаються переконати його, що людство заслуговує на ще один шанс. Для отримання цього шансу ангели повинні зробити диво – змусити пару незнайомців закохатися одне в одного.
"Чудотворці": дивіться онлайн трейлер серіалу