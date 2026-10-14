Новые и легкие сериалы 2026 года, которые поднимут настроение
Иногда после тяжелого дня последнее, что хочется, – это еще три часа наблюдать, как кто-то расследует жестокое убийство, спасает человечество или переживает очередную личную трагедию. В реальной жизни драм хватает, поэтому хотя бы на экране хочется немного романтики, юмора и красивых картинок.
К счастью, 2026 год подарил несколько сериалов, которые не требуют железных нервов и диплома психолога. 24 Канал собрал пять атмосферных новинок,, которые помогут расслабиться, посмеяться и хотя бы ненадолго забыть о повседневных заботах.
"Вне кампуса"
Год: 2026
Жанр: романтическая комедия, мелодрама
IMDb: 7,8
Ханна Уэллс – студентка, которая занимается музыкой и совершенно не интересуется хоккеем. Гаррет Грэм – университетская спортивная звезда, привыкшая к женскому вниманию. Казалось бы, что может быть общего между этими двумя? Правильно, почти ничего. Но случайная договоренность постепенно перерастает в романтическую историю.
Что говорят критики: обозревательница The Guardian Люси Манган назвала сериал очаровательной романтической чепухой, которую невозможно не полюбить. Критики также отмечают химию между главными героями, хотя некоторые сюжетные линии кажутся перегруженными.
"Вне кампуса": смотреть трейлер
"Петух"
Год: 2026
Жанр: комедия, драма
IMDb: 7,6
Стив Карелл возвращается к комедийному жанру, и на этот раз ему даже не нужно управлять офисом.
Его герой Грег Руссо – успешный писатель, который приезжает в университет, где преподает его взрослая дочь. Она переживает сложный период в браке, а заботливый отец решает помочь. Правда, его вмешательство только усугубляет хаос.
Что говорят критики: The Guardian высоко оценил игру Стива Карелла и назвал сериал остроумной и трогательной историей. В то же время Variety раскритиковал некоторые устаревшие шутки и предсказуемые сюжетные ходы.
"Петух": смотреть трейлер
"Другая сестра Беннет"
Год: 2026
Жанр: романтическая драма, исторический
IMDb: 8,3
Если вы думали, что вселенная Джейн Остин уже исчерпала все возможные романтические истории, то у нас есть новости.
В центре сюжета – Мэри Беннет, одна из сестер знаменитой Элизабет из "Гордости и предубеждения". В отличие от своих ярких родственниц, Мэри застенчива, обожает книги и совершенно не умеет производить впечатление на мужчин.
Что говорят критики: The Guardian похвалил нежную игру Эллы Брукколери, хотя и заметил, что сериал порой слишком увлекается шутками о замужестве. В свою очередь, критики Collider назвали его прекрасным примером того, как нужно создавать современные романтические истории в исторических декорациях.
"Другая сестра Беннет": смотреть трейлер
"Клиника"
Год: 2026, перезапуск
Жанр: комедия, медицинская драма
IMDb: 8,2
Возвращение легендарной "Клиники" доказывает, что некоторые вещи не меняются. Например, дружба Джей Ди и Терка, их глупые шутки и талант попадать в абсурдные ситуации.
После многолетнего перерыва знакомые врачи снова работают вместе. Медицина стала более современной, молодые интерны – другими, а вот проблемы остались примерно такими же.
Что говорят критики: Обозреватели The Guardian положительно оценили возвращение знакомых персонажей. А издание Consequence отметило, что перезапуск воспринимается как естественное продолжение оригинального сериала, а не как попытка заработать на ностальгии.
"Клиника": смотреть трейлер
"Падение и взлет Реджи Динкинса"
Год: 2026
Жанр: комедия, псевдодокументальный сериал
IMDb: 6,9
Когда-то Реджи Динкинс был успешным футболистом, но скандал разрушил его карьеру. Теперь он решает вернуть себе доброе имя с помощью документального фильма.
Для этого Реджи нанимает режиссера Артура Тобина, которого играет Дэниел Рэдклифф. И если вам кажется, что Гарри Поттер в компании скандального спортсмена – это уже достаточная причина посмотреть сериал, то вы не ошибаетесь.
Что говорят критики: издание Time сравнило сериал с культовой комедией "Студия 30", а IndieWire похвалило неожиданные шутки и актерский ансамбль. На Rotten Tomatoes первый сезон получил 97% положительных отзывов критиков.
"Падение и взлет Реджи Динкинса": смотреть трейлер
А если легкие комедии и романтические истории уже надоели, у нас для вас есть еще и " подборку увлекательных детективных сериалов ". Здесь вас ждут запутанные преступления, неожиданные повороты сюжета и финалы, которые заставят хорошенько поломать голову.