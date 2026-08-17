24 Канал собрал сериалы, сезонов которых хватит надолго, а герои успеют стать почти членами семьи.

"Сотня"

Ядерный апокалипсис уничтожил Землю, а человечество переселилось на космические станции. Спустя 97 лет 100 несовершеннолетних заключенных отправляют обратно на планету – чтобы проверить, можно ли там выжить.

Конечно, все быстро идет не по плану. Подростки делятся на враждующие группы и начинают бороться за выживание и власть.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Космос, постапокалипсис, драмы и постоянный вопрос: "А может, лучше было остаться на орбите?".



"Сотня": смотреть трейлер

"Флэш"

Барри Аллен в детстве стал свидетелем гибели матери, а спустя годы, работая судебно-медицинским экспертом, продолжил искать ответы.

После взрыва ускорителя частиц и удара молнии Барри впадает в кому, а просыпается уже со сверхспособностью – он может двигаться с невероятной скоростью.

Но скорость – это еще не все. В городе появляются другие люди со сверхспособностями, и далеко не все из них намерены использовать их для спасения мира.



"Флэш": смотреть трейлер

"Кости"

Доктор Темперанс Бреннан – судебный антрополог, которая работает с самыми сложными делами. Причем часто от жертв остаются лишь кости или то, что от них уже почти ничего не напоминает.

Ее напарник – агент ФБР Сили Бут. Они очень разные, поэтому конфликтов хватает. Но именно эта парочка раскрывает запутанные преступления, которые другие криминалисты предпочли бы просто не брать.



"Кости": смотреть трейлер

"Менталист"

Патрик Джейн работает консультантом Калифорнийского бюро расследований и обладает феноменальной способностью замечать детали, которые другие почему-то игнорируют.

Когда-то он выступал в роли медиума, но впоследствии признался, что все его "паранормальные способности" были лишь хорошей актерской игрой.

Теперь Джейн помогает раскрывать преступления, регулярно нарушает правила и доводит до бешенства старшую агентку Терезу Лисбон. В общем, коллега мечты – если вы никогда не мечтали о спокойной работе.



"Менталист": смотреть трейлер

"Сверхъестественное"

Сэм и Дин Винчестеры путешествуют по США на черном Chevrolet Impala 1967 года и охотятся на все, что нормальный человек предпочел бы даже не видеть.

Демоны, призраки, монстры, городские легенды – в этом сериале найдется практически все, после чего захочется проверить замки на дверях.

Братья расследуют паранормальные явления, борются со злом и постоянно влипают в новые неприятности. А поскольку история длинная, проблем у них, поверьте, хватит.

Если вам нравятся сериалы, где каждый следующий сезон приносит новую порцию приключений, преступлений, монстров или мировых катастроф, эта подборка точно поможет занять вечера надолго.



"Сверхъестественное": смотреть трейлер

А еще у нас для вас есть подборка сериалов по мотивам книг, которые оказались не просто удачными экранизациями, но и почему-то превзошли первоисточник.