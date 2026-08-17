24 Канал зібрав серіали, де сезонів вистачить надовго, а герої встигнуть стати майже членами родини.

"Сотня"

Ядерний апокаліпсис знищив Землю, а людство перебралося на космічні станції. Через 97 років 100 неповнолітніх в'язнів відправляють назад на планету – перевірити, чи можна там вижити.

Звісно, все швидко йде не за планом. Підлітки діляться на ворогуючі групи й починають боротися за виживання та владу.

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Космос, постапокаліпсис, драми й постійне питання "а може, краще було залишитися на орбіті?".



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"Флеш"

Баррі Аллен у дитинстві став свідком загибелі матері, а роками пізніше, працюючи судмедекспертом, продовжив шукати відповіді.

Після вибуху прискорювача частинок і влучання блискавки Баррі впадає в кому, а прокидається вже з надздібністю – він може рухатися з неймовірною швидкістю.

Але швидкість – це ще не все. У місті з'являються інші люди з надздібностями, і далеко не всі вони планують використовувати їх для порятунку світу.



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"Кістки"

Доктор Темперанс Бреннан – судова антропологиня, яка працює з найскладнішими справами. Причому часто від жертв залишаються лише кістки або те, що від них уже майже нічого не нагадує.

Її напарник – агент ФБР Сілі Бут. Вони дуже різні, тому конфліктів вистачає. Але саме ця парочка розкриває заплутані злочини, які інші криміналісти воліли б просто не брати.



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"Менталіст"

Патрік Джейн працює консультантом Каліфорнійського бюро розслідувань і має феноменальну здатність помічати деталі, які інші чомусь ігнорують.

Колись він виступав як медіум, але згодом зізнався, що всі його "паранормальні здібності" були лише хорошою акторською грою.

Тепер Джейн допомагає розкривати злочини, регулярно порушує правила й доводить до сказу старшу агентку Терезу Лісбон. Загалом, колега мрії – якщо ви ніколи не мріяли про спокійну роботу.



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"Надприродне"

Сем і Дін Вінчестери подорожують США на чорному Chevrolet Impala 1967 року та полюють на все, що нормальна людина воліла б навіть не бачити.

Демони, привиди, монстри, міські легенди – у цьому серіалі знайдеться практично все, після чого захочеться перевірити замки на дверях.

Брати розслідують паранормальні явища, борються зі злом і постійно влипають у нові проблеми. А оскільки історія довга, проблем у них, повірте, вистачить.

Якщо вам подобаються серіали, де кожен наступний сезон приносить нову порцію пригод, злочинів, монстрів або світових катастроф, ця добірка точно допоможе зайняти вечори на довгий час.



"Надприродне": дивитись трейлер

А ще маємо для вас добірку серіалів за мотивами книг, які виявилися не просто вдалими екранізаціями, а й у чомусь перевершили першоджерело.



